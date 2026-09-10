{"_id":"6aa2767b4922f8d8ff0a4be6","slug":"video-attempted-robbery-at-union-bank-in-jandiala-guru-major-incident-averted-due-to-guards-alertness-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"जंडियाला गुरु के यूनियन बैंक में लूट की कोशिश, गार्ड की सतर्कता से टली बड़ी वारदात","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

जंडियाला गुरु स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब चेहरे ढके करीब पांच संदिग्ध युवक बैंक में दाखिल हुए। आरोप है कि युवकों ने बैंक में लूट की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। हालांकि सुरक्षा गार्ड की सतर्कता के कारण संदिग्ध अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके और मौके से फरार हो गए। बैंक अधिकारियों के मुताबिक, करीब 11 बजे कुछ युवक सामान्य ग्राहकों की तरह बैंक में दाखिल हुए। सभी ने अपने चेहरे कपड़े से ढके हुए थे। कुछ देर तक वे ग्राहकों के बीच बैठे रहे। इसी दौरान एक युवक ने सुरक्षा गार्ड पर स्प्रे करने का प्रयास किया। गार्ड ने तुरंत स्थिति को भांप लिया और विरोध किया। इसके बाद सभी संदिग्ध युवक बैंक से बाहर की ओर भागने लगे। घटना के दौरान बैंक से कोई नकदी या अन्य सामान लूटे जाने की सूचना नहीं है। गनीमत रही कि किसी व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं आई। पूरी घटना बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस बैंक के अंदर और आसपास लगे कैमरों की फुटेज खंगालकर संदिग्धों की पहचान करने में जुटी है। साथ ही उनके आने और वारदात के बाद फरार होने वाले रास्तों की भी जांच की जा रही है।

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