{"_id":"6ae4256f8962b9cf27049110","slug":"video-karwa-chauth-festival-celebrated-at-aarti-deva-temple-in-chheharta-married-women-listened-to-the-traditional-narrative-katha-2026-10-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"छेहरटा के आरती देवा मंदिर में मनाया करवा चौथ का पर्व, सुहागिनों ने सुनी कथा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमृतसर के छेहरटा स्थित आरती देवा मंदिर में करवा चौथ का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सुहागिन महिलाओं ने पूजा-अर्चना की और करवा चौथ की कथा सुनी। महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए व्रत रखा। मंदिर में धार्मिक माहौल बना रहा और महिलाओं ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार पर्व मनाया।

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