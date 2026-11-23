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अमृतसर के थाना बी डिवीजन के मंदिर वाला बाजार क्षेत्र में ईसाई समुदाय के धार्मिक समागम के दौरान तेज आवाज को लेकर विवाद हो गया। पीड़ित पड़ोसी ने आयोजकों और समागम में मौजूद लोगों पर मारपीट, गाली-गलौच और धमकियां देने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित के अनुसार, हर रविवार सामने वाले घर में धार्मिक कार्यक्रम होता है, जिसमें तेज आवाज से परेशानी होती है। आवाज कम करने की अपील पर विवाद बढ़ गया और कथित तौर पर उसके सिर पर कड़े से हमला किया गया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर घायल का मेडिकल करवाया है।

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