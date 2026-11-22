तरनतारन। तरनतारन शहर में शनिवार दोपहर दिनदहाड़े हुई गोलीबारी मामले में पुलिस तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इस वारदात में में एक युवक की मौत हो गई थी और तीन घायल हुए थे। इस वारदात के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुरिंदर कुमार लांबा के आदेश पर थाना सिटी तरनतारन के प्रभारी इंस्पेक्टर परमजीत सिंह विर्दी को ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में लाइन हाजिर कर दिया गया है।मृतक की पहचान सुखराज सिंह उर्फ गौरी के रूप में हुई है। घायलों को उपचार के लिए अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घटना महाराजा रणजीत सिंह स्कूल के पास दोपहर करीब डेढ़ बजे हुई थी। बताया जा रहा है कि युवक मां भगवती जागरण के लिए लंगर तैयार कर रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दीं। अचानक हुई फायरिंग से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने आठ नामजद और दो अज्ञात हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपियों पर हत्या, मारपीट और शस्त्र अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने सुखराज सिंह उर्फ गौरी की हत्या के मामले में तीन संदिग्धों को पकड़ा है। थाना सिटी तरनतारन पुलिस ने साजन कुमार, मोहित, विनय, हरप्रीत सिंह, लव, रघु, विशाल और जजबीर सहित दो अज्ञात हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। घटनास्थल से 12 कारतूस के खोल बरामद किए गए हैं।