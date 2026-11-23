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अमृतसर में किसानों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, रेल रोको आंदोलन की चेतावनी
अमृतसर में किसानों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जाहिर की है। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस किसानों की शिकायतों पर उचित कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके चलते उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। किसान संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया और पुलिस ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं किया तो वे रेल रोको आंदोलन शुरू करेंगे। किसानों ने कहा कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और संबंधित मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। किसान नेताओं ने प्रशासन से मांग की कि उनकी शिकायतों का जल्द समाधान किया जाए, ताकि उन्हें सड़कों और रेलवे ट्रैक पर उतरकर विरोध प्रदर्शन न करना पड़े। उन्होंने कहा कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन को तेज किया जाएगा।
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