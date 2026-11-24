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अमृतसर में सनकी ने पालतू कुत्तों और अपनी मां को मारी गोली, फिर खुद किया सुसाइड
गुरु नगरी अमृतसर के जुुझार सिंह एवेन्यू में एक घर में हुई गोलीबारी की घटना में मां-पुत्र और दो पालतू कुत्तों की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, 50 से 52 वर्षीय हरप्रीत सिंह ने पहले अपनी मां और दो पालतू कुत्तों को गोली मारी। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।
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