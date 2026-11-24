गुरदासपुर। आम आदमी पार्टी ने रणजीत सिंह पाहड़ा को जिला उप प्रधान और राजेश भंगवां को जिला सचिव नियुक्त किया है। गुरदासपुर हलका इंचार्ज रमन बहल ने उन्हें सम्मानित किया।बहल ने कहा कि आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है जो आम घरों के लोगों को जिम्मेदारियां सौंपती है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान सहित पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। नवनियुक्त पाहड़ा और भंगवां ने पार्टी हाईकमान और बहल का धन्यवाद किया। उन्होंने सौंपी गई जिम्मेदारी को मेहनत से निभाने और गुरदासपुर सीट जीतने का भरोसा दिलाया।