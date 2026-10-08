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अमृतसर: सीबीआई कार्रवाई के बाद सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल, बाजवा ने मांगा 65 हजार नौकरियों पर श्वेत पत्र

Thu, 08 Oct 2026 06:40 PM IST
शाहिल शर्मा
Shahil Sharma शाहिल शर्मा
Updated Thu, 08 Oct 2026 06:40 PM IST
Bajwa attacks AAP government.
पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी सरकार, मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। पवित्र स्थल पर माथा टेकने के बाद पत्रकारों से बातचीत में बाजवा ने कहा कि पंजाब के लोग और विदेशों में रह रहे पंजाबी अब भगवंत मान सरकार से जल्द राहत की उम्मीद कर रहे हैं। बाजवा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने ‘बदलाव’ के नाम पर पंजाब के लोगों को बड़े-बड़े सपने दिखाकर सत्ता हासिल की, लेकिन सरकार के कार्यकाल में प्रदेश की स्थिति और खराब हुई है। उन्होंने कहा कि जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। कांग्रेस पंजाब के लोगों के मुद्दों को लेकर लगातार आवाज उठाती रहेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैंप ऑफिस से संबंधित स्थानों पर हुई सीबीआई कार्रवाई का हवाला देते हुए बाजवा ने सरकार के ईमानदारी के दावों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी ईमानदारी का प्रचार बड़े-बड़े होर्डिंग और विज्ञापनों के जरिये करते हैं, उन्हें विज्ञापनों के माध्यम से ईमानदारी साबित करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मौजूदा सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर सवाल उठने का दावा किया। बेरोजगारी और युवाओं के विदेश जाने के मुद्दे पर बाजवा ने कहा कि पंजाब के पढ़े-लिखे और हुनरमंद युवा जमीन-जायदाद बेचकर विदेश जाने को मजबूर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के 65 हजार सरकारी नौकरियां देने के दावे पर उन्होंने पंजाब सरकार से तत्काल श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। बाजवा ने यह भी दावा किया कि 80 प्रतिशत से अधिक नौकरियां गैर-पंजाबियों को दी जा रही हैं, हालांकि इस आंकड़े की सरकारी पुष्टि नहीं हुई है। बाजवा ने कहा कि पंजाब की जनता अकाली दल और भाजपा का शासन देख चुकी है और अब कांग्रेस ही आप सरकार के मुकाबले राजनीतिक विकल्प है।
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