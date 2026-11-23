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श्री गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व को समर्पित सोमवार को तरनतारन में श्रद्धा और खालसाई उत्साह के साथ विशाल नगर कीर्तन सजाया गया। धन-धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्रछाया और पांच प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन श्री दरबार साहिब से आरंभ हुआ। नगर कीर्तन शहर के विभिन्न बाजारों और प्रमुख मार्गों से होते हुए आगे बढ़ा। इस अवसर पर श्री दरबार साहिब तरनतारन के हैड ग्रंथी ज्ञानी हीरा सिंह ने समस्त सिख संगत को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की बधाई देते हुए कहा कि गुरु साहिब का पावन प्रकाश पर्व पूरी दुनिया में श्रद्धा, प्रेम, सम्मान और चढ़दी कला के साथ मनाया जा रहा है।

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