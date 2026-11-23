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पायलट ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केवल हास्य और हल्की-फुल्की टिप्पणियां की हैं, जबकि प्रदेश के गंभीर मुद्दों पर ठोस कार्रवाई की आवश्यकता थी।उन्होंने कहा कि पंजाब एक सीमावर्ती और बेहद संवेदनशील राज्य है, जहां जिम्मेदार और गंभीर सरकार की जरूरत है। पायलट ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी सरकार का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पंजाब के लोगों को बेहतर विकल्प दे सकती है।पायलट ने भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के संभावित गठबंधन पर भी सवाल उठाते हुए इसे अवसरवादिता बताया। उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों के कारण दोनों दलों का गठबंधन टूटा था, क्या वे अब समाप्त हो गए हैं।