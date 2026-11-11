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अमृतसर पुलिस ने 14 अवैध पिस्तौल के साथ छह आरोपी किए गिरफ्तार
अमृतसर पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी और गैंगस्टरों से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 14 अवैध पिस्तौल बरामद करने का दावा किया है। यह कार्रवाई थाना सिविल लाइन और थाना छेहरटा क्षेत्र में दो अलग-अलग अभियानों के तहत की गई।
पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल ने बताया कि पुलिस ने सबसे पहले बॉबी सिंह को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ के आधार पर रविंदर सिंह उर्फ मना, गुरप्रीत सिंह उर्फ प्रीत और अजय सिंह उर्फ काका सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दूसरे अभियान में पंचकूला निवासी स्वर्ण सिंह को पकड़ा गया। उसके कब्जे से आठ पिस्तौल बरामद हुईं, जबकि अन्य पांच आरोपियों से छह हथियार मिले।
पुलिस कमिश्नर के अनुसार पूछताछ में सामने आया कि बॉबी सिंह और स्वर्ण सिंह पाकिस्तान में बैठे बदमाशों के संपर्क में थे। आरोपियों की योजना इन हथियारों की सप्लाई हरियाणा, राजस्थान और अन्य क्षेत्रों में करने की थी। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी है। मामले में आगे और गिरफ्तारियां तथा हथियारों की बरामदगी होने की संभावना है।
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