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श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब में नतमस्तक होने के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की ओर से 1822 श्रद्धालुओं का जत्था रविवार को रवाना किया गया। एसजीपीसी के मुख्य कार्यालय से रवाना हुए जत्थे में श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज, एसजीपीसी पदाधिकारी, सदस्य और श्रद्धालु मौजूद रहे।

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