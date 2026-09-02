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अमृतसर में सरकारी टंकी वाली जगह से 1800 लीटर अवैध लाहन बरामद
थाना राजासांसी के अधीन आते गांव कोटली सक्का में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर सरकारी टंकी वाली जगह से 1800 लीटर अवैध लाहन बरामद किया। लाहन 10 ड्रमों में भरी हुई थी। पुलिस ने इसे कब्जे में लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
आबकारी इंस्पेक्टर जगदीप कौर और थाना राजासांसी के एसएचओ गुरप्रीत सिंह ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अवैध शराब और लाहन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान टीम को सूचना मिली थी कि गांव कोटली सक्का में सरकारी टंकी वाली जगह पर बड़ी मात्रा में अवैध लाहन रखी हुई है। सूचना के आधार पर पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की।
अधिकारियों के मुताबिक, मौके पर 10 ड्रमों में करीब 1800 लीटर लाहन बरामद हुई। लाहन लावारिस हालत में मिली, इसलिए मौके पर इसके मालिक या इसे तैयार करने वाले लोगों की पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पहले भी इसी जगह से मिल चुकी है लाहन
अधिकारियों ने बताया कि इसी सरकारी जगह से पहले भी अवैध लाहन बरामद हो चुकी है। उस समय गांव के सरपंच को संबंधित लोगों की पहचान करने और पुलिस को सहयोग देने के लिए कहा गया था। हालांकि, पुलिस के अनुसार पंचायत की ओर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला।
एसएचओ गुरप्रीत सिंह ने बताया कि मौजूदा कार्रवाई के दौरान सरपंच और पंचायत सदस्यों को भी मौके पर पहुंचने के लिए संदेश भेजा गया था, लेकिन वे वहां नहीं पहुंचे। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि सरकारी जगह पर इतनी बड़ी मात्रा में लाहन किसने रखी थी। जांच में जो भी व्यक्ति अवैध गतिविधि में शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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