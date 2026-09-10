फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Amritsar News ›   Five masked men arrived to rob a bank but fled after causing a commotion

Amritsar News: बैंक लूटने पहुंचे पांच नकाबपोश, अफरातफरी मचने से भागे

Thu, 10 Sep 2026 06:17 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Thu, 10 Sep 2026 06:17 PM IST
विज्ञापन
Five masked men arrived to rob a bank but fled after causing a commotion
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी

अमृतसर। वीरवार दोपहर को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में पांच नकाबपोश युवकों ने लूट का प्रयास किया। सभी युवक चेहरे ढककर बैंक के अंदर दाखिल हुए।
दो युवक कुर्सियों पर बैठ गए जबकि तीन इधर-उधर घूमने लगे। कर्मचारियों और मौजूद लोगों को उन पर संदेह हुआ। इससे बैंक में अफरातफरी मच गई। लुटेरे कोई बड़ी रकम ले जाने में कामयाब नहीं हो सके। डरकर सभी आरोपी मौके से भाग निकले। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस बैंक और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पांचों आरोपी अभी अज्ञात हैं पुलिस उन्हें जल्द पकड़ने का दावा कर रही है।
- फोटो---3, 4, 5
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed