फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Amritsar News ›   Sri Harmandir Sahib to be adorned with 100 tonnes of flowers for the Festival of Lights

Amritsar News: प्रकाश पर्व पर 100 टन फूलों से सजेगा श्री हरिमंदिर साहिब

Thu, 10 Sep 2026 05:57 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Thu, 10 Sep 2026 05:57 PM IST
विज्ञापन
Sri Harmandir Sahib to be adorned with 100 tonnes of flowers for the Festival of Lights
पचास से ज्यादा किस्मों से होगा अलौकिक शृंगार, चार देशों और छह राज्यों से पहुंच रहे फूल
विज्ञापन

350 से ज्यादा कारीगर-सेवादार चार दिन से जुटे, प्रकाश पर्व पर 3 से 4 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान

संवाद न्यूज एजेंसी


अमृतसर। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन प्रकाश पर्व पर श्री हरिमंदिर साहिब को फूलों से सजाया जा रहा है। इस बार स्वर्ण मंदिर फूलों की खुशबू और रंगों से सराबोर नजर आएगा। सजावट के लिए करीब 100 टन फूल मंगाए गए हैं।
चार देशों और छह राज्यों से 50 से अधिक फूलों की प्रजातियां पहुंची हैं। थाईलैंड, नीदरलैंड, मलयेशिया और सिंगापुर से ऑर्किड, एंथूरियम, कार्नेशन और ट्यूलिप जैसी विदेशी किस्में मंगाई गई हैं। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु से गेंदा, गुलाब, चमेली जैसे देसी फूल आए हैं। दर्शनी ड्योढ़ी, मुख्य भवन, परिक्रमा मार्ग और श्री अकाल तख्त साहिब के आसपास आकर्षक मेहराब और लड़ियां तैयार की जा रही हैं। सजावट में करीब 60 टन गेंदा और लगभग 15 टन गुलाब, चमेली व अन्य देसी फूल इस्तेमाल हो रहे हैं। विदेशी फूलों की करीब 15 टन खेप भी सजावट का हिस्सा बनेगी।
विज्ञापन

तैयारी और व्यवस्था
सजावट को अंतिम रूप देने में 350 से अधिक कारीगर और सेवादार जुटे हैं। यह काम करीब 96 घंटे से दिन-रात लगातार चल रहा है। प्रकाश पर्व के दिन तीन से चार लाख श्रद्धालु श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक होने पहुंच सकते हैं। भीड़ को नियंत्रित करने और दर्शन व्यवस्था सुचारु रखने के लिए अतिरिक्त सेवादारों और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

- फोटो - 8, 9, 10, 11, 12
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed