उज्जैन: खड़े हनुमान के दर्शन को जा रहा था युवक, कंठाल चौराहे पर डीएसपी ने जड़े थप्पड़; वीडियो वायरल

धार्मिक नगरी उज्जैन के व्यस्ततम कंठाल चौराहे पर पुलिस की कार्रवाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में यातायात डीएसपी दिलीप सिंह परिहार एक युवक को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि युवक भगवान श्री खड़े हनुमान के दर्शन के लिए जा रहा था।

बताया जाता है कि युवक का नाम श्याम बोड़ाना है। वह अपनी टाटा मैजिक गाड़ी (क्रमांक MP 41 R 0630) से रोज की तरह भगवान खड़े हनुमान के दर्शन करने जा रहा था। कंठाल चौराहे पर तैनात यातायात डीएसपी दिलीप सिंह परिहार ने उसे आगे जाने से रोक दिया।



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वीडियो में युवक अधिकारी के सामने हाथ जोड़कर अपनी बात रखता और उसे मंदिर में दर्शन के लिए जाने देने की गुहार लगाता दिखाई दे रहा है। इसी दौरान दोनों के बीच बहस होती है और डीएसपी युवक को थप्पड़ मारते नजर आते हैं। इसके बाद युवक की टाटा मैजिक को जब्त कर यातायात थाने भिजवाए जाने की बात सामने आई है।

बताया जा रहा है कि विवाद नो-एंट्री क्षेत्र में वाहन ले जाने को लेकर हुआ था। युवक का कहना था कि वह मंदिर में दर्शन के लिए जा रहा था। हालांकि, वायरल वीडियो में घटना के पूरे संदर्भ का स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता है।

वीडियो वायरल होने के बाद उठे सवाल

घटना का वीडियो किसी प्रत्यक्षदर्शी ने मोबाइल से रिकॉर्ड किया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई और यातायात व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि युवक ने यातायात नियमों का उल्लंघन किया था तो नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए थी। वहीं, मामले को लेकर यातायात डीएसपी दिलीप सिंह परिहार का पक्ष जानने के लिए संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।