एमपी: नए प्रदेश भाजपा प्रभारी बिप्लब देब कल आएंगे, बूथ कार्यकर्ता के घर भोजन और कोर ग्रुप की बैठक करेंगे

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मध्य प्रदेश भाजपा का प्रभारी बनाए जाने के बाद त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब कुमार देब 30 सितंबर को पहली बार भोपाल पहुंचेंगे। उनका दो दिवसीय दौरा केवल बड़े नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात तक सीमित नहीं रहेगा। कार्यक्रम में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के घर भोजन और चाय पर चर्चा से लेकर प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक तक शामिल है। एक अक्तूबर को वे प्रदेश पदाधिकारियों, संभाग प्रभारियों और मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। देब 30 सितंबर सुबह 10:30 बजे लालघाटी स्थित बूढ़े हनुमान मंदिर में दर्शन-पूजन से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। दोपहर एक बजे वे दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के वार्ड-32, बूथ-69 की कार्यकर्ता मीना जाटव के शास्त्री नगर स्थित घर पर भोजन करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:45 बजे बूथ-49 के अध्यक्ष मुकेश गुप्ता के कोटरा सुल्तानाबाद स्थित निवास पर चाय पर चर्चा करेंगे। यानी पहले ही दिन बूथ स्तर के दो कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद का कार्यक्रम रखा गया है।