उज्जैन: रक्षाबंधन पर सबसे पहले बाबा महाकाल को बंधी राखी, 6 विशेष राखियां अर्पित, सवा लाख लड्डुओं का लगा महाभोग

रक्षाबंधन के पावन पर्व पर कालों के काल बाबा महाकाल के दरबार में अद्भुत और अलौकिक दृश्य देखने को मिला। सनातन परंपरा के अनुसार सभी त्योहारों की शुरुआत महाकाल की नगरी से ही होती है। इसी कड़ी में आज श्रावण पूर्णिमा के अंतिम दिन तड़के 3 बजे होने वाली भस्म आरती के दौरान सबसे पहले बाबा महाकाल को रक्षासूत्र (राखी) बांधी गई। मान्यता है कि सृष्टि में पहला रक्षासूत्र बाबा महाकाल को ही अर्पित किया जाता है और जिन बहनों का कोई भाई नहीं होता, वे महाकाल को ही अपना भ्राता मानकर रक्षाबंधन मनाती हैं।इस बार बाबा महाकाल को विशेष रूप से तैयार की गई 6 आकर्षक राखियां अर्पित की गईं। पुजारी परिवार की ओर से रागिनी शर्मा द्वारा बनाई गई 1.5 से 2 फीट की विशेष दिव्य राखी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। इस राखी में शैव और वैष्णव परंपरा का सुंदर संगम दिखा, जिसमें कांच वर्क, रुद्राक्ष, त्रिनेत्र, ॐ और त्रिपुंड के साथ-साथ भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मोर पंख और गौ माता की आकृति को भी समाहित किया गया था।भस्म आरती में पंचामृत अभिषेक और भव्य शृंगार के बाद बाबा महाकाल को शुद्ध घी और बेसन से बने सवा लाख लड्डुओं का महाभोग लगाया गया। मंदिर परिसर में ही बीते एक सप्ताह से पुजारी परिवार द्वारा यह प्रसादी तैयार की जा रही थी। पुजारी पं. ओम गुरु और पं. राघव गुरु ने बताया कि रक्षाबंधन पर बाबा को लगाए जाने वाले इस महाभोग की खास मान्यता है। पूरे श्रावण मास व्रत और उपवास रखने वाले भक्त भस्म आरती के बाद बाबा की इसी महाप्रसादी को ग्रहण कर अपना एक माह का उपवास खोलते हैं।श्रावण के अंतिम दिन और रक्षाबंधन के संयोग पर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए देर रात से ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा था। भस्म आरती के दौरान पूरे मंदिर परिसर में 'जय श्री महाकाल' के उद्घोष गूंजते रहे। पंडे-पुजारियों की बहनों और देश-विदेश से आई महिला श्रद्धालुओं ने महाकाल को राखी अर्पित कर अपने भाइयों की लंबी उम्र, समृद्धि और विश्व कल्याण की कामना की।