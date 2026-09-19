राहुल के कार्यक्रम पर हेमंत खंडेलवाल का निशाना, बोले- युवाओं का भरोसा नहीं तो कार्यकर्ताओं का सहारा क्यों?

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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और विधायक हेमंत खंडेलवाल ने इंदौर में राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस को युवाओं पर वास्तविक विश्वास होता, तो छात्रों के बीच अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को खड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके मुताबिक, छात्रों के बीच कार्यकर्ताओं को आगे करना कांग्रेस की युवाओं के बीच स्वीकार्यता को लेकर सवाल खड़े करता है। खंडेलवाल ने कहा कि कांग्रेस युवाओं का विश्वास हासिल करने के बजाय राजनीतिक प्रबंधन और प्रचार के सहारे अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति को राजनीतिक प्रोपेगेंडा के बजाय विश्वास, अवसर और राष्ट्र निर्माण के संकल्प से जोड़ने की जरूरत है।