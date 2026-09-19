देखें तस्वीरेंः राहुल गांधी के लिए बाहर खड़े रहे हजारों लोग, गुलाब लेकर पहुंची सैकड़ों युवतियां

1 of 4 हजारों लोगों ने बाहर से ही कार्यक्रम को देखा। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर







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इंदौर में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए रीजनल पार्क स्थित आईडीए मैदान में दोपहर 12 बजे से ही भीड़ जुटना शुरू हो गई। शाम 5 बजे से कार्यक्रम में एंट्री थी लेकिन युवाओं में इतना जबरदस्त क्रेज था कि वे 4 से 5 घंटे पहले आकर अपनी जगह रिजर्व करना चाहते थे। सड़कों पर जन सैलाब नजर आया। शाम को 5 बजे से रात 8 बजे तक रीजनल पार्क के आसपास की सड़कें लोगों से भरी रही।

2 of 4 गुलाब लेकर पहुंची युवतियां। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर

गुलाब से मफलर तक...

राहुल गांधी को देखने के लिए बड़ी संख्या में युवतियां आईं थी। युवतियां हाथ में गुलाब का फूल लेकर आईं थी और सिर पर लाल रंग का मफलर बांध रखा था। युवतियों में राहुल को देखने का खासा क्रेज नजर आ रहा था।

3 of 4 युवाओं ने परोसा भोजन। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर

सिख समाज ने की हजारों लोगों के भोजन की व्यवस्था

दोपहर 3 बजे से सिख समाज के द्वारा लंगर की व्यवस्था कई गई। कार्यक्रम में आने वाले सभी लोगों को सिख समाज ने भरपेट भोजन करवाया। सिख समाज ने इंदौर के बाहर भी लंगर लगाए ताकि दूर से आने वाले लोगों को वहां पर भोजन मिल सके।

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4 of 4 पूरे क्षेत्र में लगे होर्डिंग, पोस्टर। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर