उज्जैन: भांग से सजाया... त्रिनेत्र लगाकर सज गए बाबा महाकाल, कार्तिक अमावस्या पर हुआ राजसी शृंगार

विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि सोमवार को बाबा महाकाल का विशेष शृंगार किया गया। सुबह चार बजे हुई भस्म आरती के दौरान भगवान का पंचामृत पूजन-अभिषेक किया गया। इस दौरान बाबा महाकाल को भस्म रमाई गई और बड़ी संख्या में भक्तों ने दिव्य दर्शनों का लाभ लिया। मंदिर परिसर 'जय श्री महाकाल' के उद्घोष से गूंज उठा, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया।

मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने बताया कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर यह विशेष शृंगार हुआ। भस्म आरती के लिए सुबह चार बजे मंदिर के पट खोले गए। पण्डे पुजारियों ने गर्भगृह में स्थापित सभी भगवान की प्रतिमाओं का विधि-विधान से पूजन किया। भगवान महाकाल का जलाभिषेक दूध, दही, घी, शक्कर और फलों के रस से बने पंचामृत से किया गया। यह अभिषेक एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा है। इसके बाद प्रथम घंटाल बजाकर हरि ओम का जल अर्पित किया गया। कपूर आरती के उपरांत बाबा महाकाल को चांदी का मुकुट और मुंड माला धारण करवाई गई। आज के शृंगार की विशेष बात यह रही कि बाबा महाकाल का राजसी स्वरूप में शृंगार किया गया। इसमें बाबा महाकाल को भांग से सजाकर उन्हें त्रिनेत्र से अलंकृत किया गया, जो अत्यंत मनमोहक लग रहा था।



भक्तों की उपस्थिति और उत्साह

आज बाबा महाकाल की भस्म आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दूर-दूर से आए भक्तों ने बाबा महाकाल के इस दिव्य और राजसी स्वरूप के दर्शन किए। उन्होंने भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया और स्वयं को धन्य महसूस किया। श्रद्धालु बाबा महाकाल की भक्ति में लीन होकर लगातार 'जय श्री महाकाल' का उद्घोष कर रहे थे। पूरा मंदिर परिसर भक्तों के जयकारों से गुंजायमान हो रहा था, जिससे एक अद्वितीय ऊर्जा का संचार हुआ।



शृंगार का धार्मिक महत्व

मान्यता है कि भस्म अर्पित करने के बाद भगवान निराकार से साकार स्वरूप में दर्शन देते हैं। यह परंपरा भक्तों को भगवान के अलौकिक रूप का अनुभव कराती है। विशेष अवसरों पर बाबा महाकाल का इस प्रकार का विशेष शृंगार किया जाता है। आज का राजसी शृंगार भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और दर्शनीय था। यह भगवान के विभिन्न रूपों के दर्शन का अवसर प्रदान करता है और आध्यात्मिक शांति देता है।



पूजन विधि और परंपराएं

भस्म आरती से पहले पंचामृत अभिषेक एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इसमें दूध, दही, घी, शक्कर और फलों के रस का उपयोग होता है, जो शुद्धता का प्रतीक है। इसके बाद भगवान को पवित्र भस्म रमाई जाती है, जिसे शिव का अभिन्न अंग माना जाता है। चांदी का मुकुट और मुंड माला धारण कराना भी मंदिर की प्राचीन परंपरा का हिस्सा है। यह पूरी प्रक्रिया वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक विधि-विधान के साथ संपन्न होती है, जो भक्तों को आकर्षित करती है।