भोपाल मास्टर प्लान पर 13 हजार आपत्तियों का इम्तिहान: कैचमेंट और रहवासी इलाकों में कारोबार पर सबसे ज्यादा विरोध

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मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर आई आपत्तियों में 6 हजार से ज्यादा बड़े तालाब और अन्य जलस्रोतों के कैचमेंट एरिया को लेकर हैं। इनमें नीलबड़, रातीबड़, भौंरी और तालाब किनारे के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शामिल हैं। वहीं, 4 हजार से अधिक आपत्तियां आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के प्रस्ताव पर दर्ज हुई हैं। रहवासियों को आशंका है कि इससे कॉलोनियों का स्वरूप और रहवासी सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं।मास्टर प्लान पर कुल आपत्तियों की संख्या पहले 13,400 से अधिक थी। जांच में करीब तीन हजार आपत्तियां ऐसी मिलीं, जो एक ही व्यक्ति ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से दर्ज कराई थीं। दोहराव वाली आपत्तियां हटाने के बाद सुनवाई के लिए करीब 13,400 आपत्तियां रखी गई हैं। इनमें पांच हजार से ज्यादा आपत्तियां ईमेल के माध्यम से मिली हैं।बड़े तालाब के आसपास के किसान जमीन के प्रस्तावित भू-उपयोग को लेकर चिंतित हैं। किसानों की मांग है कि उनकी कृषि भूमि का उपयोग खेती के लिए ही सुरक्षित रखा जाए। अनोखी सिंह पटेल के मुताबिक, खेती ही किसानों की आजीविका का प्रमुख साधन है। इसलिए भोजताल संरक्षण जोन-1 (बीआईजेड-1) और जोन-2 (बीआईजेड-2) को हटाने तथा कृषि भूमि का लैंडयूज कृषि ही रखने की मांग की गई है।आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के प्रस्ताव का विरोध कर रहे रहवासी पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं। इस मामले में सुनवाई जारी है। रहवासी विवेक त्रिपाठी का कहना है कि मास्टर प्लान की सुनवाई में वे मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे और अवैध निर्माण से जुड़ी जानकारियां भी सामने रखेंगे।आपत्तियों की सुनवाई की तैयारी को लेकर सांसद आलोक शर्मा भी बैठक कर चुके हैं। टीएंडसीपी ने सुनवाई का खाका तैयार किया है। मंगलवार को होने वाली बैठकों में इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद 16 नवंबर से आपत्तियों पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होगी।इस सुनवाई से तय होगा कि भोपाल के आने वाले वर्षों का विकास किस दिशा में होगा और जलस्रोतों, खेती की जमीन तथा रहवासी इलाकों को लेकर उठाई गई आपत्तियों पर क्या फैसला लिया जाएगा।