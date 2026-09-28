एमपी: टीकमगढ़ में शराब के नशे में आरक्षक का हंगामा, मारपीट का वीडियो वायरल; थाना प्रभारी साथ ले गईं

मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में चंदेरा थाने में पदस्थ आरक्षक दिनेश अहिरवार का जलविहार महोत्सव के मेले में हंगामा करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि आरक्षक शराब के नशे में था और उसने मेले में लोगों के साथ विवाद करते हुए मारपीट की। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति आरक्षक को पकड़े हुए दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि वह आरक्षक का परिजन है।

जलविहार महोत्सव का मेला लोगों के मनोरंजन और खरीदारी का प्रमुख केंद्र है। ऐसे में मेले में आरक्षक के हंगामे की घटना से वहां मौजूद लोगों के बीच असहज स्थिति पैदा हो गई। वीडियो में एक व्यक्ति आरक्षक को संभालने की कोशिश करता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि घटनाक्रम के बाद चंदेरा थाना प्रभारी रश्मि जैन आरक्षक को अपने साथ ले गईं। हालांकि, मामले में पुलिस की ओर से विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।



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दुकानदारों से विवाद और वसूली के भी आरोप

स्थानीय सूत्रों के हवाले से आरक्षक दिनेश अहिरवार पर दुकानदारों से विवाद करने और दबाव बनाकर पैसे वसूलने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरक्षक कथित तौर पर शराब पीने के बाद दुकानदारों से विवाद करता है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि किसी दुकानदार ने इस संबंध में पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है या नहीं। आरोपों की सत्यता जांच के बाद ही सामने आ सकेगी।

अधिकारियों ने मामले की जानकारी से जताई अनभिज्ञता

मामले में चंदेरा थाना प्रभारी रश्मि जैन से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि वह फिलहाल कोर्ट में हैं और इसके बाद बात करेंगी। वहीं, टीकमगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। उन्होंने जतारा एसडीओपी से जानकारी लेने की बात कही।

फिलहाल, वायरल वीडियो और आरक्षक पर लगाए गए आरोपों को लेकर पुलिस की ओर से विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है। मामले में जांच और आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि घटनाक्रम में आरक्षक की भूमिका क्या थी और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है या नहीं।