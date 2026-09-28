मध्यप्रदेश: भोपाल में 5.5 एकड़ जमीन का खेल! 55 हजार में नीलामी, अधिकारियों समेत चार दोषियों को 3 साल की सजा

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भोपाल जिला सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक की कृषि भूमि की नीलामी में पद का दुरुपयोग और षड्यंत्र कर अनियमितता करने के मामले में विशेष न्यायालय ने दोषी आरोपियों को सजा सुनाई है। मामला करीब 20 साल पुराना है, जिसमें किसान की 5.5 एकड़ जमीन को महज 55 हजार रुपये में नीलाम किए जाने का आरोप था। विशेष लोक अभियोजक डॉ. राम कुमार खत्री के मुताबिक, विशेष न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह ने मामले में आरोपियों को दोषी माना। धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ी धारा 420 सहपठित 120-बी के तहत दोषी पाए गए आरोपियों को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी गई है। वहीं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी) सहपठित 13(2) के तहत भी दोषी पाए गए अधिकारियों को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।