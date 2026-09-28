उज्जैन मामले पर आरिफ मसूद का बड़ा बयान: बोले- लाठीचार्ज और आंसू गैस नहीं चलनी चाहिए थी, बातचीत से निकले समाधान

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उज्जैन में शाही मस्जिद के हिस्से को सड़क चौड़ीकरण की जद से हटाने को लेकर हुए विवाद के बीच कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कार्रवाई के दौरान लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए थी। मसूद ने लोगों से शांति और धैर्य बनाए रखने की अपील की है। उज्जैन में सोमवार को शाही मस्जिद के प्रभावित हिस्से को हटाने की कार्रवाई के दौरान विरोध और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बनी। पथराव के बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। मामले को लेकर इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।