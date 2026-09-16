एमपी: शिवपुरी में शराबबंदी कराने के लिए महिलाओं का अनोखा विरोध, मोबाइल टॉवर से उतारने में पुलिस के छूटे पसीने

शिवपुरी जिले में शराबबंदी की मांग को लेकर महिलाओं का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। पिछोर क्षेत्र के गूगरी गांव में बुधवार को महिलाओं ने शराब बिक्री के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन किया, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया। अपनी मांग प्रशासन तक पहुंचाने के लिए कुछ महिलाएं मोबाइल टॉवर पर चढ़ गईं, जबकि दूसरी महिलाएं टॉवर के नीचे बैठकर शराबबंदी की मांग करती रहीं।



महिलाओं के मोबाइल टॉवर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने टॉवर पर चढ़ी महिलाओं से बातचीत शुरू की और उन्हें नीचे उतरने के लिए समझाइश दी।



ग्रामीण महिला विनीता का आरोप है कि गूगरी गांव में किसी भी शराब दुकान का लाइसेंस नहीं है, इसके बावजूद गांव में देशी और कच्ची शराब आसानी से उपलब्ध हो जाती है। महिलाओं का कहना है कि शराब पीकर घर लौटने के बाद कई पुरुष परिवार में विवाद करते हैं। इसका सीधा असर महिलाओं और बच्चों पर पड़ता है। महिलाओं ने घरेलू विवाद और मारपीट की स्थिति का भी आरोप लगाया है। महिलाओं के मुताबिक, गांव में शराब की बिक्री और अवैध शराब की उपलब्धता का मुद्दा कई बार प्रशासन के सामने उठाया जा चुका है। इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने से ग्रामीण महिलाओं में नाराजगी है। इसी नाराजगी के चलते बुधवार को महिलाओं ने सामूहिक रूप से प्रदर्शन किया।



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टॉवर पर चढ़ी महिलाओं ने शराब की बिक्री बंद कराने और गूगरी गांव को शराब मुक्त कराने की मांग रखी। उनका कहना था कि जब तक गांव में शराब की उपलब्धता पर प्रभावी रोक नहीं लगती, तब तक परिवारों में होने वाले विवाद और सामाजिक समस्याओं पर पूरी तरह लगाम लगाना मुश्किल है।



शिवपुरी में पहले भी सामने आए विरोध

शराब के खिलाफ शिवपुरी जिले में पिछले कुछ दिनों में अलग-अलग इलाकों में महिलाओं के विरोध प्रदर्शन सामने आ चुके हैं। कहीं महिलाओं ने शराब दुकानों के बाहर प्रदर्शन किया, तो कहीं दुकानों में रखी शराब की बोतलें बाहर निकालकर विरोध जताया गया। कुछ मामलों में तोड़फोड़ और शराब में आग लगाने की घटनाएं भी सामने आईं। पुलिस ने इन मामलों में प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की है। हालांकि, पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई के बावजूद ग्रामीण इलाकों में शराबबंदी की मांग को लेकर महिलाओं का विरोध थमता नजर नहीं आ रहा है।



पुलिस के आश्वासन के बाद उतरीं महिलाएं

गूगरी में मोबाइल टॉवर पर महिलाओं के चढ़ने की सूचना मिलते ही पिछोर थाना प्रभारी नीतू सिंह अहिरवार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने महिलाओं से बातचीत की, उनकी मांग सुनी और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस की समझाइश के बाद टॉवर पर चढ़ी महिलाएं नीचे उतर आईं। अब देखना होगा कि महिलाओं की शिकायत पर प्रशासन की ओर से शराब की अवैध बिक्री रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जाती है।