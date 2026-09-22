एमपी में फिर झमाझम के आसार: 24-25 सितंबर को होगी तेज बारिश, पूर्वी हिस्से के इन जिलों में रहेगा ज्यादा असर

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मध्य प्रदेश में मानसून विदाई से पहले एक बार फिर बारिश का दौर तेज होने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, 23 सितंबर से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और 24-25 सितंबर को इसका असर सबसे ज्यादा रह सकता है। इन दो दिनों में प्रदेश के करीब 17 जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में भी बारिश का असर देखने को मिलेगा।