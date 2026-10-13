सिवनी: वॉशिंग मशीन का ढक्कन खोला तो उड़े होश, अंदर बैठा था सात फीट लंबा सांप

मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के चूनाभट्टी इलाके से बेहद चौंकाने वाला और डरा देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक घर के अंदर रखी वॉशिंग मशीन में विशालकाय सांप जा बैठा। इस घटना के बाद से पूरे इलाके और परिवार में हड़कंप मच गया। गनीमत यह रही कि समय रहते सांप को देख लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।



यह पूरी घटना चूनाभट्टी निवासी संयोग बाघमारे के घर की है। रोजमर्रा की तरह मंगलवार सुबह करीब 10 बजे संयोग बाघमारे कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन के पास पहुंचे थे। उन्होंने जैसे ही कपड़े डालने के लिए वॉशिंग मशीन का ऊपरी ढक्कन खोला, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मशीन के अंदर एक विशालकाय सांप कुंडली मारकर बैठा हुआ था। अचानक इतने बड़े सांप को अपने सामने देखकर संयोग बुरी तरह घबरा गए और डर के मारे उनके होश उड़ गए।



ये भी पढ़ें- सीएम बोले- अहिल्या नगरी बनेगी देश का नया कॉर्पोरेट और टूरिज्म हब, सिंहस्थ से पहले मिलेंगी कई सौगातें



उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी अपने परिवार के अन्य सदस्यों को दी। वॉशिंग मशीन में सांप होने की खबर से पूरे परिवार में दहशत का माहौल बन गया। बिना वक्त गंवाए, परिवार ने स्थानीय सर्प मित्र (स्नेक कैचर) प्रवीण तिवारी को इस घटना की सूचना दी और मदद मांगी। सूचना मिलते ही सर्प मित्र प्रवीण तिवारी तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने बेहद सावधानी और सूझबूझ के साथ वॉशिंग मशीन के अंदर बैठे करीब सात फीट लंबे धामन सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया। धामन सांप को काबू में करने के बाद प्रवीण तिवारी ने उसे एक सुरक्षित डिब्बे में बंद किया, जिससे परिवार ने राहत की सांस ली। इसके बाद इस विशालकाय सांप को आबादी से दूर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया, ताकि वह अपने प्राकृतिक आवास में रह सके।



धामन सांप मुख्य रूप से गैर-जहरीले होते हैं, लेकिन आकार में काफी बड़े और बेहद फुर्तीले होते हैं। सर्प मित्र प्रवीण तिवारी ने बताया कि अक्सर बारिश या ठंड के मौसम में रेंगने वाले जीव छिपने के लिए सुरक्षित और गर्म जगहों की तलाश में घरों के भीतर आ जाते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय तुरंत विशेषज्ञों या वन विभाग को सूचित करें। इस तत्परता के कारण चूनाभट्टी में कोई अनहोनी नहीं हुई और इंसान व वन्यजीव दोनों सुरक्षित रहे।