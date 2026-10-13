इंदौर: सीएम बोले- अहिल्या नगरी बनेगी देश का नया कॉर्पोरेट और टूरिज्म हब, सिंहस्थ से पहले मिलेंगी कई सौगातें
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Arjun Richhariya Updated Tue, 13 Oct 2026 05:31 PM IST
सार
इंदौर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने होटल का उद्घाटन करते हुए मालवा को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने और सिंहस्थ 2028 के लिए पर्यटन, होटल व इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को जरूरी बताया। इससे निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे।
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विस्तार
मध्यप्रदेश के मालवा क्षेत्र को तेजी से मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित एक निजी होटल के उद्घाटन समारोह के दौरान क्षेत्र में बढ़ती पर्यटन, व्यापार और निवेश की संभावनाओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन संभावनाओं के बीच आधुनिक सुविधाओं का विस्तार करना बेहद आवश्यक हो चुका है, जिससे न केवल प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
सिंहस्थ 2028 के चलते होगा होटल और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार
वर्ष 2028 में उज्जैन में आयोजित होने वाले भव्य सिंहस्थ मेले के महत्व को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर और उज्जैन के आसपास आतिथ्य एवं होटल सुविधाओं का विस्तार अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोनों शहरों के बीच की भौगोलिक समीपता के कारण इस पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, अंतरराष्ट्रीय व घरेलू पर्यटकों और अन्य आगंतुकों की आवाजाही रहेगी। इसके अतिरिक्त, व्यापारिक गतिविधियों, कॉर्पोरेट बैठकों तथा विभिन्न राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए भी विश्वस्तरीय होटल सुविधाओं की मांग बढ़ रही है, जिसे ये नए होटल पूरा करेंगे।
पर्यटन में निवेश से आर्थिक समृद्धि और रोजगार
प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र के निरंतर विकास पर प्रकाश डालते हुए सीएम डॉ. मोहन यादव ने बताया कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में बड़ी व्यावसायिक और पर्यटन संबंधी परियोजनाएं आकार ले रही हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से न केवल देश और दुनिया से आने वाले लोगों को उत्कृष्ट सुविधाएं प्राप्त होंगी, बल्कि भारी निवेश से स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को नई गति भी मिलेगी। इसके सीधे परिणामस्वरूप राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे।
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अहिल्या नगरी इंदौर में आधुनिक सुविधाओं का शुभारंभ
नवरात्रि के पावन अवसर का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शक्ति की आराधना के इस समय में इंदौर में नई होटल सुविधा की शुरुआत भविष्य की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से एक सराहनीय कदम है। उन्होंने मालवा क्षेत्र के आर्थिक व सामाजिक रूपांतरण का जिक्र करते हुए दोहराया कि व्यापार और पर्यटन के तेजी से हो रहे विस्तार से यह क्षेत्र एक प्रमुख मेट्रोपॉलिटन केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है।
उद्घाटन समारोह में प्रमुख जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति
मुख्यमंत्री एयरपोर्ट से सीधे इंदौर स्थित होटल के उद्घाटन स्थल पर पहुंचे। कार्यक्रम का शुभारंभ उन्होंने पारंपरिक रूप से दीप प्रज्ज्वलित करके किया। इस गरिमामय अवसर पर जन प्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिनमें सुमित मिश्रा, सांसद शंकर लालवानी, विधायक मधु वर्मा और विधायक रमेश मेंदोला सहित कई अन्य प्रमुख लोग शामिल हुए।
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सिंहस्थ 2028 के चलते होगा होटल और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार
वर्ष 2028 में उज्जैन में आयोजित होने वाले भव्य सिंहस्थ मेले के महत्व को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर और उज्जैन के आसपास आतिथ्य एवं होटल सुविधाओं का विस्तार अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोनों शहरों के बीच की भौगोलिक समीपता के कारण इस पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, अंतरराष्ट्रीय व घरेलू पर्यटकों और अन्य आगंतुकों की आवाजाही रहेगी। इसके अतिरिक्त, व्यापारिक गतिविधियों, कॉर्पोरेट बैठकों तथा विभिन्न राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए भी विश्वस्तरीय होटल सुविधाओं की मांग बढ़ रही है, जिसे ये नए होटल पूरा करेंगे।
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पर्यटन में निवेश से आर्थिक समृद्धि और रोजगार
प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र के निरंतर विकास पर प्रकाश डालते हुए सीएम डॉ. मोहन यादव ने बताया कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में बड़ी व्यावसायिक और पर्यटन संबंधी परियोजनाएं आकार ले रही हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से न केवल देश और दुनिया से आने वाले लोगों को उत्कृष्ट सुविधाएं प्राप्त होंगी, बल्कि भारी निवेश से स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को नई गति भी मिलेगी। इसके सीधे परिणामस्वरूप राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे।
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अहिल्या नगरी इंदौर में आधुनिक सुविधाओं का शुभारंभ
नवरात्रि के पावन अवसर का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शक्ति की आराधना के इस समय में इंदौर में नई होटल सुविधा की शुरुआत भविष्य की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से एक सराहनीय कदम है। उन्होंने मालवा क्षेत्र के आर्थिक व सामाजिक रूपांतरण का जिक्र करते हुए दोहराया कि व्यापार और पर्यटन के तेजी से हो रहे विस्तार से यह क्षेत्र एक प्रमुख मेट्रोपॉलिटन केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है।
उद्घाटन समारोह में प्रमुख जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति
मुख्यमंत्री एयरपोर्ट से सीधे इंदौर स्थित होटल के उद्घाटन स्थल पर पहुंचे। कार्यक्रम का शुभारंभ उन्होंने पारंपरिक रूप से दीप प्रज्ज्वलित करके किया। इस गरिमामय अवसर पर जन प्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिनमें सुमित मिश्रा, सांसद शंकर लालवानी, विधायक मधु वर्मा और विधायक रमेश मेंदोला सहित कई अन्य प्रमुख लोग शामिल हुए।