इंदौर: सीएम बोले- अहिल्या नगरी बनेगी देश का नया कॉर्पोरेट और टूरिज्म हब, सिंहस्थ से पहले मिलेंगी कई सौगातें

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वर्ष 2028 में उज्जैन में आयोजित होने वाले भव्य सिंहस्थ मेले के महत्व को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर और उज्जैन के आसपास आतिथ्य एवं होटल सुविधाओं का विस्तार अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोनों शहरों के बीच की भौगोलिक समीपता के कारण इस पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, अंतरराष्ट्रीय व घरेलू पर्यटकों और अन्य आगंतुकों की आवाजाही रहेगी। इसके अतिरिक्त, व्यापारिक गतिविधियों, कॉर्पोरेट बैठकों तथा विभिन्न राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए भी विश्वस्तरीय होटल सुविधाओं की मांग बढ़ रही है, जिसे ये नए होटल पूरा करेंगे।प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र के निरंतर विकास पर प्रकाश डालते हुए सीएम डॉ. मोहन यादव ने बताया कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में बड़ी व्यावसायिक और पर्यटन संबंधी परियोजनाएं आकार ले रही हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से न केवल देश और दुनिया से आने वाले लोगों को उत्कृष्ट सुविधाएं प्राप्त होंगी, बल्कि भारी निवेश से स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को नई गति भी मिलेगी। इसके सीधे परिणामस्वरूप राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे।नवरात्रि के पावन अवसर का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शक्ति की आराधना के इस समय में इंदौर में नई होटल सुविधा की शुरुआत भविष्य की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से एक सराहनीय कदम है। उन्होंने मालवा क्षेत्र के आर्थिक व सामाजिक रूपांतरण का जिक्र करते हुए दोहराया कि व्यापार और पर्यटन के तेजी से हो रहे विस्तार से यह क्षेत्र एक प्रमुख मेट्रोपॉलिटन केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है।मुख्यमंत्री एयरपोर्ट से सीधे इंदौर स्थित होटल के उद्घाटन स्थल पर पहुंचे। कार्यक्रम का शुभारंभ उन्होंने पारंपरिक रूप से दीप प्रज्ज्वलित करके किया। इस गरिमामय अवसर पर जन प्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिनमें सुमित मिश्रा, सांसद शंकर लालवानी, विधायक मधु वर्मा और विधायक रमेश मेंदोला सहित कई अन्य प्रमुख लोग शामिल हुए।