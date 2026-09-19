सीहोर: दस हजार युवाओं की आवाज बना युवा संवाद, रोजगार, शिक्षा, सड़क-पानी और बस किराये पर उठे सवाल

सीहोर के लीसा टॉकीज मैदान शनिवार को उस समय युवाओं की ऊर्जा और उम्मीदों से सराबोर हो उठा, जब युवा संवाद सम्मेलन में सीहोर विधानसभा क्षेत्र के कोने-कोने से हजारों युवा पहुंचे। वाटरप्रूफ डोम से लेकर मैदान के बाहर तक युवाओं की भीड़ नजर आई। सम्मेलन में युवाओं ने बिना झिझक अपनी समस्याएं और सुझाव सामने रखे तथा विधायक सुदेश राय ने मंच से उनके सवालों के जवाब दिए।युवा संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ शिव महापुराण कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा, फिल्म एवं टेलीविजन अभिनेता अखिलेंद्र मिश्र, वरिष्ठ समाजसेवी अखिलेश राय, विधायक सुदेश राय, श्रीमती अरुणा राय, साहित्यकार पंकज पुरोहित, युवा भाजपा नेता राजकुमार ‘रिंकू’ जायसवाल और रांझा राय ने मां सरस्वती एवं भगवान श्रीगणेश की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित और माल्यार्पण कर किया। धार्मिक वातावरण और युवाओं की ऊर्जा के बीच कार्यक्रम ने संवाद का रूप लिया।सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे युवाओं ने अतिथियों का आत्मीय स्वागत किया। जेसीबी से पुष्पवर्षा कर अतिथियों का अभिनंदन किया गया। पूरे परिसर में उत्साह का माहौल दिखाई दिया। युवाओं ने फूलमालाएं पहनाकर और गुलदस्ते भेंट कर युवा भाजपा नेता राजकुमार ‘रिंकू’ जायसवाल को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दीं।युवा संवाद सम्मेलन में युवाओं की संख्या इतनी अधिक रही कि पंडाल में रखी कुर्सियां भी कम पड़ गईं। बड़ी संख्या में युवा वाटरप्रूफ डोम के बाहर खड़े होकर कार्यक्रम सुनते नजर आए। सीहोर, श्यामपुर, दोराहा, अहमदपुर, चरनाल, बरखेड़ा, चांदबढ़ सहित ग्रामीण अंचलों से युवा बस, कार और बाइक से पहुंचे। आयोजकों के अनुसार सम्मेलन में दस हजार से अधिक युवा शामिल हुए।टॉक शो के दौरान युवाओं ने रोजगार को लेकर सीधे सवाल किए। युवाओं ने पूछा कि क्या सीहोर विधानसभा क्षेत्र के युवाओं और स्थानीय कंपनियों को सीधे जोड़ने के लिए स्थानीय रोजगार पोर्टल बनाया जा सकता है। साथ ही हर वर्ष युवाओं की ‘स्किल मैपिंग’ कर यह पता लगाने की मांग की गई कि किस युवा के पास कौन-सी योग्यता और कौशल है तथा उसे किस प्रकार के रोजगार से जोड़ा जा सकता है।युवाओं ने उच्च स्तर की सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए सीहोर में निःशुल्क कोचिंग और टेस्ट सीरीज की स्थायी व्यवस्था की मांग रखी। युवाओं ने कहा कि शहर में ऐसी अच्छी लाइब्रेरी हो, जहां विद्यार्थी शांत वातावरण में बैठकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। यह मांग केवल सुविधाओं की नहीं, बल्कि अपने भविष्य को संवारने के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की थी।युवाओं ने बताया कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित होने वाले विद्यार्थियों को पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान परेशानी होती है और कई बार कोतवाली के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से स्कूल-कॉलेज आने वाली छात्राओं के बस किराये का मुद्दा भी उठाया गया। युवाओं ने स्कूल या कॉलेज आईडी कार्ड दिखाने पर बस किराये में छूट की व्यवस्था कराने की मांग की।युवाओं ने बताया कि पीजी कॉलेज मैदान में बड़ी संख्या में बच्चे पुलिस और मिलिट्री भर्ती के लिए फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं। यहां पीने के पानी और वॉशरूम की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से विशेषकर छात्राओं को परेशानी होती है। युवाओं ने इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग विधायक के सामने रखी।युवा संवाद में श्यामपुर मार्ग की खराब सड़क का मुद्दा भी सामने आया। युवाओं ने कहा कि सड़क खराब होने से गांवों से सीहोर आने-जाने वाले विद्यार्थियों और युवाओं को परेशानी होती है। इस पर विधायक सुदेश राय ने बताया कि श्यामपुर सड़क को फोरलेन बनाने की योजना है और उसका वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है। उन्होंने कहा कि जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद है।युवाओं ने विधायक से यह भी पूछा कि क्या महीने में एक दिन ऐसा निर्धारित किया जा सकता है, जब युवा सीधे उनसे मिलकर अपनी समस्याएं और सुझाव रख सकें। इसके अलावा डिजिटल सेवाओं से संबंधित निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने की मांग भी की गई, ताकि युवा मूल निवासी प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार अपडेट सहित विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर सकें।युवाओं ने हर वर्ष बड़े स्तर पर करियर एवं रोजगार मेला आयोजित करने का सुझाव दिया। इसमें स्थानीय कंपनियों को बुलाकर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा विशेषज्ञों के माध्यम से करियर काउंसलिंग कराने की मांग रखी गई। युवाओं ने ‘हनुमान अंश’ फिल्म को निःशुल्क दिखाने का सवाल भी रखा।विधायक सुदेश राय ने युवाओं के सवालों और सुझावों पर कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए स्थानीय रोजगार पोर्टल बनाने का प्रयास किया जाएगा। स्किल मैपिंग के लिए भी विशेष व्यवस्था करने की बात कही। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग, टेस्ट सीरीज और बेहतर लाइब्रेरी की व्यवस्था के प्रयास का आश्वासन दिया।पुलिस वेरिफिकेशन से जुड़ी समस्या के संबंध में विधायक ने जिला पुलिस अधीक्षक से चर्चा कर समाधान निकालने की बात कही। छात्राओं के बस किराये में राहत के सवाल पर उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह से चर्चा करने का आश्वासन दिया।पीजी कॉलेज मैदान में पुलिस और मिलिट्री भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए पेयजल और वॉशरूम की व्यवस्था कराने की बात भी विधायक ने कही। उन्होंने कहा कि युवाओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है, क्योंकि यही युवा आने वाले समय में सीहोर और प्रदेश का भविष्य तैयार करेंगे।युवा संवाद सम्मेलन को पंडित प्रदीप मिश्रा, वरिष्ठ समाजसेवी अखिलेश राय, फिल्म अभिनेता अखिलेंद्र मिश्र और विधायक सुदेश राय सहित अन्य अतिथियों ने संबोधित किया। वक्ताओं ने युवाओं को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में प्रतिभाशाली युवाओं का शाल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान भी किया गया।