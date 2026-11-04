फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Madhya Pradesh ›   Sehore: 42 Quintals of Suspected Mawa Seized in Shyampur, 107 Bags Bound for Bhopal from Bhind

सीहोर: श्यामपुर में पुलिस-खाद्य विभाग का प्रहार, 42 क्विंटल संदिग्ध मावा जब्त; भिंड से भोपाल जा रही थी खेप

Wed, 04 Nov 2026 07:21 PM IST
सीहोर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर Published by: सीहोर ब्यूरो Updated Wed, 04 Nov 2026 07:21 PM IST
Sehore: 42 Quintals of Suspected Mawa Seized in Shyampur, 107 Bags Bound for Bhopal from Bhind

त्योहारों के बीच खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और मिलावटखोरी को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। इसी कड़ी में श्यामपुर क्षेत्र में पुलिस और खाद्य सुरक्षा प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आयशर वाहन से करीब 42 क्विंटल मावा जब्त किया है। 107 बोरियों में भरकर ले जाया जा रहा यह मावा भिंड के दुलारपुरा से भोपाल पहुंचाया जा रहा था। भारी मात्रा में मावे की खेप पकड़े जाने के बाद खाद्य कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। फिलहाल मावे के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

मुखबिर की सूचना पर पुलिस की घेराबंदी, आयशर वाहन को रोका 
जानकारी के अनुसार, श्यामपुर पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचना मिली थी कि एक वाहन में बड़ी मात्रा में मावा परिवहन किया जा रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम सक्रिय हुई। मुखबिर की जानकारी के आधार पर संदिग्ध आयशर वाहन को रोककर उसकी सघन तलाशी ली गई। जांच के दौरान वाहन में मावे की भारी खेप मिलने पर अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए माल को अपने कब्जे में ले लिया।

ये भी पढ़ें- सिंधिया राजघराने का विवाद: 41 हजार करोड़ की संपत्ति का मामला फिर उलझा, प्रतिमा राणा के नहीं आने से टली सुनवाई

107 बोरियों में मिला करीब 42 क्विंटल मावा
खाद्य सुरक्षा विभाग की अधिकारी दीपाली कांगे के अनुसार, पकड़े गए आयशर वाहन का पंजीयन क्रमांक MP 04 YB 6936 है। वाहन की तलाशी में कुल 107 बोरियां बरामद हुईं। प्रत्येक बोरी में लगभग 40 किलोग्राम मावा भरा हुआ था। इस हिसाब से कुल खेप करीब 42 क्विंटल बताई जा रही है। वाहन चालक की पहचान सत्यभान सिंह के रूप में हुई है। मामले में संबंधित लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया की जा रही है।

भिंड से भोपाल जा रहा था माल, दस्तावेजों को लेकर सवाल
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मावा भिंड जिले के डोलारपुरा से लोड किया गया था और इसे भोपाल पहुंचाया जाना था। खाद्य विभाग के मुताबिक, माल की आपूर्ति और अंतिम डिलीवरी स्थल को लेकर स्पष्ट एवं पुख्ता दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। चालक से परिवहन, आपूर्ति और संबंधित कारोबार के बारे में जानकारी ली जा रही है। इतनी बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों के परिवहन के दौरान दस्तावेजों और आपूर्ति व्यवस्था की जांच अब महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

गुणवत्ता सामान्य दिखी, फिर भी संदेह के आधार पर सैंपल
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मौके पर मावे की प्रारंभिक जांच की। अधिकारियों के अनुसार, प्राथमिक जांच में गुणवत्ता सामान्य प्रतीत हुई, लेकिन एहतियात और संदेह के आधार पर नमूने एकत्रित किए गए हैं। इन नमूनों को राज्य खाद्य प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया है। मावे की गुणवत्ता, शुद्धता और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने की स्थिति प्रयोगशाला रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी।

खराब होने से बचाने को कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखी खेप
खाद्य अधिकारी दीपाली कांगे के अनुसार, मावे के खराब होने की आशंका को देखते हुए पूरी खेप को फिलहाल सुपुर्दगी में लेकर स्थानीय कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखवाया गया है। विभाग जांच रिपोर्ट जल्द प्राप्त करने की प्रक्रिया में जुटा है। रिपोर्ट में मिलावट या खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन सामने आने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

Video- बुजुर्ग रेलकर्मियों के लिए प्रयागराज, कानपुर और टूंडला में लगा पेंशनर्स शिविर

Pensioners' camps organized for elderly railway employees in Prayagraj, Kanpur, and Tundla
Prayagraj
04 Nov 2026

पेंशन मामलों के संयुक्त सचिव पेंशनरों की समस्याओं से हुए रुबरू, निराकरण का आश्वासन दिया

Joint Secretary for Pension Matters addressed the concerns of pensioners and assured them of a resolution.
Prayagraj
04 Nov 2026

शाहजहांपुर: पत्नी की हत्या के आरोपी पति का एनकाउंटर करने की मांग, मायके वालों ने लगाया जाम

Demand for police encounter of husband accused of murdering his wife
Shahjahanpur
04 Nov 2026

श्रीनगर: रामलीला में रावण और अहिरावण वध का मंचन, राम-रावण युद्ध के दृश्य ने बांधा समां

Srinagar Garhwal Ramleela ram-ravan war enthralled the audience
Pauri
04 Nov 2026

गोरखपुर: भाजपा की पदयात्रा में कार्यकर्ताओं का दिखा उत्साह, झंडे और नारों से गूंजा माहौल

BJP March in Gorakhpur Enthusiastic Workers Turn Out in Large Numbers
Gorakhpur
04 Nov 2026
विज्ञापन

Video: ट्रामा सेंटर के विस्तार में मजदूरों की जान से खिलवाड़, बिना सुरक्षा उपकरण के हो रहा काम

Video: ट्रामा सेंटर के विस्तार में मजदूरों की जान से खिलवाड़, बिना सुरक्षा उपकरण के हो रहा काम
Lucknow
04 Nov 2026

Video: ‘भूले-बिसरे खेल’ के आयोजन को लेकर अमर उजाला कार्यालय में संवाद

Video: ‘भूले-बिसरे खेल’ के आयोजन को लेकर अमर उजाला कार्यालय में संवाद
Lucknow
04 Nov 2026
विज्ञापन

Video- कौशाम्बी में तीन मौतों के बाद आलमचंद्र गांव पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम

Professor Rajju Bhaiya University: PRSU campus buzzes with startup innovations; Vice-Chancellors from 17 universities gather....
Kaushambi
04 Nov 2026

संस्कृति संसद में देशभर के साधु-संतों ने व्यक्त किए अपने विचार

Sadhus and saints from across the country expressed their views at the Sanskriti Sansad varanasi
Varanasi
04 Nov 2026

आम आदमी पार्टी ने पंजाब कांग्रेस भवन के सामने किया प्रदर्शन

Aam Aadmi Party held a protest in front of the Punjab Congress Bhawan
Chandigarh-Punjab
04 Nov 2026

कानपुर: नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद गोपी कृष्णा पांडे का हरजिंदर नगर चौराहे पर जोरदार स्वागत

Kanpur Newly elected Rajya Sabha MP Gopi Krishna Pandey receives grand welcome at Harjinder Nagar intersection
Kanpur
04 Nov 2026

चंडीगढ़ में आप की ‘जेन-जी इन पॉलिटिक्स’ मुहिम, जरनैल सिंह ने किया शुभारंभ

AAP Gen-Z in Politics campaign in Chandigarh initiative to engage youth in politics Jarnail Singh
Chandigarh-Punjab
04 Nov 2026

मेरठ: विद्या ग्लोबल स्कूल में फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल, एमपीएस और आर्यन टीम के बीच दिखा रोमांचक मुकाबला

Exciting Football Semi-Final Match Between MPS and Aryan Teams at Vidya Global School in Meerut
Meerut
04 Nov 2026

मेरठ के आरजी कॉलेज में लगा दिवाली मेला, छात्राओं के हाथों से बने सामान की जमकर हुई खरीदारी

Diwali Fair Organised at Meerut’s RG College, Handmade Products by Students Attract Buyers
Meerut
04 Nov 2026

मेरठ: बीडीएस इंटरनेशनल स्कूल में UniFair 2026 का आयोजन, देश-विदेश के विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के अवसरों की मिली जानकारी

UniFair 2026 at BDS International School in Meerut Introduces Students to Higher Education Opportunities
Meerut
04 Nov 2026

मेरठ: दिल्ली की ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ रैली में शामिल मेरठ के लोगों का कांग्रेस ने जताया आभार, प्रेसवार्ता कर दी जानकारी

Congress Thanks Meerut Participants of ‘Vote Chor, Gaddi Chhod’ Rally Held in Delhi
Meerut
04 Nov 2026

मेरठ: दो दिवसीय क्रिकेट लीग शुरू, ग्रुप ए ने 25 ओवर में बनाए 166 रन; बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मिलेगा मौका

Day Cricket League Begins in Meerut, Top Performers to Get Opportunity to Play in Bareilly
Meerut
04 Nov 2026

बागपत में गन्ना मंत्री का अखिलेश यादव पर तंज, बोले- मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे; गन्ना मूल्य बढ़ाने की मांग भी उठाऊंगा

Sugarcane Minister Takes Dig at Akhilesh Yadav, Says He Will Raise Demand for Higher Cane Price
Baghpat
04 Nov 2026

गोरखपुर: भाजपा की पदयात्रा में शामिल हुए मुस्लिम समाज के लोग

Muslim Community Members Join BJP March in Gorakhpur
Gorakhpur
04 Nov 2026

गैरसैंण में कृषि, उद्यान एवं पर्यटन विकास मेले की तैयारियां तेज, झांकी प्रदर्शन के लिए जुटे स्कूली बच्चे और महिला मंगल दल

Preparations for Agriculture, Horticulture and Tourism Development Fair in full swing in Gairsain
Chamoli
04 Nov 2026

मसूरी में भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ता आमने-सामने, जमकर हुई नारेबाजी

BJP and Congress workers come face-to-face in Mussoorie intense sloganeering ensues
Dehradun
04 Nov 2026

VIDEO: निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर प्रदर्शन, सीईसी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा

VIDEO: निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर प्रदर्शन, सीईसी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा
Lucknow
04 Nov 2026

VIDEO: नवयुग कन्या महाविद्यालय में दिवाली मेले का आयोजन

VIDEO: नवयुग कन्या महाविद्यालय में दिवाली मेले का आयोजन
Lucknow
04 Nov 2026

VIDEO: सपा यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता पहुंचे हजरतगंज थाने, धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ दी तहरीर

VIDEO: सपा यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता पहुंचे हजरतगंज थाने, धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ दी तहरीर
Lucknow
04 Nov 2026

VIDEO: दीपावली पर बाइकें खरीदने का क्रेज, शोरूम में ऐसा रहा नजारा

VIDEO: दीपावली पर बाइकें खरीदने का क्रेज, शोरूम में ऐसा रहा नजारा
Lucknow
04 Nov 2026

फरीदकोट के गुरुद्वारा टिल्ला बाबा फरीद के लंगर हाॅल में सोए प्रवासी की माैत, हार्ट अटैक की आशंका

Migrant worker dies while sleeping in the langar hall of Gurdwara Tilla Baba Farid in Faridkot; heart attack suspected.
Chandigarh-Punjab
04 Nov 2026

लुधियाना के पीएयू हॉकी ग्राउंड में 70वें पंजाब स्कूल हॉकी टूर्नामेंट बॉयज का आयोजन

70th Punjab School Hockey Tournament (Boys) held at PAU Hockey Ground, Ludhiana
Ludhiana
04 Nov 2026

श्रीनगर में मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन तेज, दौलत कुंवर और सरस्वती देवी भूख हड़ताल पर बैठे

Protest over compensation demands intensifies in Srinagar hunger strike
Pauri
04 Nov 2026

VIDEO: चंपावत जिला विकास में अव्वल: बीस सूत्री कार्यक्रम में हासिल की 99.75% प्रगति

99.75% progress achieved in Champawat district development
Champawat
04 Nov 2026

VIDEO: चंपावत में कीवी महोत्सव: पहाड़ी जिलों के किसानों ने की उन्नत खेती और विपणन पर चर्चा

Kiwi Festival in Champawat: Farmers of hilly districts discuss advanced farming and marketing
Champawat
04 Nov 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed