एमपी: मुरैना में जीतू पटवारी का भाजपा सरकार पर हमला, कृषि मंत्री को बताया प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुरैना दौरे के दौरान प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश सरकार और कृषि मंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया बताया। पटवारी ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में नकली खाद, अवैध रेत उत्खनन और अवैध शराब का कारोबार तेजी से फल-फूल रहा है। इन अवैध गतिविधियों को भाजपा नेताओं का संरक्षण प्राप्त है।

नकली खाद के कारोबार को लेकर पटवारी ने मुरैना जिले का विशेष रूप से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद की कालाबाजारी की शुरुआत मुरैना से हुई है। जिले में नकली खाद की फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं और किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नकली खाद की फैक्ट्रियों के संचालन में कृषि मंत्री का सहयोग है। हालांकि, अपने आरोपों के समर्थन में उन्होंने कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया।



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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने चंबल क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन और अवैध शराब के कारोबार को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि नकली खाद, अवैध रेत और अवैध शराब का कारोबार सबसे ज्यादा मुरैना में हो रहा है। प्रदेश के कई जिलों में पर्ची पर शराब बेची जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि इस पूरे कारोबार में कौन शामिल है? पटवारी ने आरोप लगाया कि इन गतिविधियों के पीछे भाजपा नेताओं का हाथ है।

पटवारी ने रीवा के भाजपा सांसद पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद किसानों को नशे की हालत में गाली देने जैसी बातें करते हैं। प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि मुरैना सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में कलेक्टर और एसपी सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों ने सरकारी व्यवस्था को लूट का अड्डा बना रखा है।

जीतू पटवारी के इन बयानों से प्रदेश की सियासत गरमा सकती है। खासतौर पर नकली खाद के कारोबार में कृषि मंत्री की कथित भूमिका और अवैध गतिविधियों को भाजपा नेताओं का संरक्षण मिलने के आरोपों पर सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।