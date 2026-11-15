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हैवानियत: 13 साल की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, कोचिंग से लौटते समय स्कूटी पर अगवा कर तलघर में ले गए दो युवक

Sun, 15 Nov 2026 04:07 PM IST
ग्वालियर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर Published by: ग्वालियर ब्यूरो Updated Sun, 15 Nov 2026 04:07 PM IST
सार

ग्वालियर के बहोड़ापुर इलाके में 13 वर्षीय छात्रा के साथ दो युवकों द्वारा कथित सामूहिक यौन हिंसा का मामला सामने आया है। आरोपियों ने छात्रा को जबरन स्कूटी पर बैठाकर एक खाली तलघर में वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। दोनों आरोपी फरार हैं।

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ग्वालियर में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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ग्वालियर शहर के बहोड़ापुर इलाके में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां कक्षा आठवीं में पढ़ने वाली 13 साल की छात्रा के साथ दो युवकों ने कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोप है कि छात्रा कोचिंग से घर लौट रही थी, तभी दोनों युवक उसे जबरन स्कूटी पर बैठाकर दरगाह के पास बने एक खाली तलघर में ले गए। वहां दोनों ने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। विरोध करने और शोर मचाने पर आरोपियों ने छात्रा के साथ मारपीट भी की।
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घटना 14 नवंबर की दोपहर करीब 1:45 बजे की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक, छात्रा कोचिंग से घर लौट रही थी। इसी दौरान इमरान और आर्यन नाम के दो युवक उसे जबरन स्कूटी पर बैठाकर अपने साथ ले गए। दोनों उसे दरगाह के पास स्थित एक खाली तलघर में ले पहुंचे। आरोप है कि यहां दोनों ने वारदात को अंजाम दिया। छात्रा ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को घटना के बारे में बताया तो वे उसे बदनाम कर देंगे।
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इधर, कुछ देर बाद आरोपियों को छात्रा की मां के वहां पहुंचने की भनक लग गई। इसके बाद दोनों युवक छात्रा को सड़क पर छोड़कर मौके से फरार हो गए। देर शाम मां अपनी बेटी को तलाशते हुए निकलीं तो रास्ते में वह मिल गई। बेटी को रोता देख मां ने उससे वजह पूछी। इसके बाद छात्रा ने पूरी घटना मां को बताई। परिजन तत्काल छात्रा को लेकर बहोड़ापुर थाने पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने छात्रा का मेडिकल परीक्षण कराया। शनिवार रात पुलिस ने इमरान और आर्यन के खिलाफ अपहरण, मारपीट, सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया।

बहोड़ापुर थाना प्रभारी आलोक सिंह परिहार के मुताबिक, दोनों आरोपी फिलहाल फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। नाबालिग छात्रा के साथ हुई इस गंभीर वारदात ने शहर की महिला सुरक्षा और बेटियों की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब पुलिस के सामने दोनों आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और मामले की निष्पक्ष जांच करने की चुनौती है। 
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