शहडोल: कपड़ा व्यापारी की मौत के बाद भड़का जनआक्रोश, कोयला लोड वाहनों को रोककर सड़क पर उतरे वार्डवासी

जिले के अमलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 13 में सड़क हादसे में कपड़ा व्यापारी महमूद की मौत के बाद स्थानीय लोगों का आक्रोश भड़क उठा। हादसे से नाराज वार्डवासियों ने एसईसीएल की कोल साइडिंग जाने वाले कोयला लोड भारी वाहनों का आवागमन रोक दिया और सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों ने सड़क निर्माण और मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग उठाई।

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