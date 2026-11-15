इंदौरः शिवराज और कैलाश विजयवर्गीय के होर्डिंग लगे, सीएम मोहन यादव की तस्वीर गायब
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अर्जुन रिछारिया Updated Sun, 15 Nov 2026 03:30 PM IST
सार
इंदौर में आयोजित किरार समाज के कार्यक्रम के होर्डिंग्स चर्चा में हैं। इनमें पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और अन्य भाजपा नेताओं की तस्वीरें हैं, पर सीएम मोहन यादव का फोटो गायब होने से शहर में सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं।
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विस्तार
इंदौर में आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम के होर्डिंग इन दिनों राजनीतिक गलियारों और आम जनता के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। शहर में हुए किरार समाज के इस भव्य आयोजन के लिए लगाए गए प्रचार पोस्टरों में भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की तस्वीरें प्रमुखता से लगाई गई हैं, लेकिन प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री मोहन यादव की तस्वीर इन होर्डिंग्स से पूरी तरह नदारद है। इस स्थिति के सामने आने के बाद से ही शहर के सियासी हलकों में तरह-तरह के कयास और चर्चाएं तेज हो गई हैं।
होर्डिंग्स से मुख्यमंत्री का चेहरा गायब होने पर उठे सवाल
किरार समाज के इस कार्यक्रम के प्रचार के लिए शहर के प्रमुख स्थानों पर लगाए गए होर्डिंग्स में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के फोटो लगे हुए हैं। इनके साथ ही स्थानीय विधायक रमेश मेंदोला और भाजपा के अन्य कई स्थानीय नेताओं को भी पोस्टरों में जगह दी गई है। हालांकि, इन सभी पोस्टरों में मुख्यमंत्री मोहन यादव का फोटो न होना लोगों का ध्यान खींच रहा है। राजनीतिक जानकार और स्थानीय नागरिक इस बात को लेकर अलग-अलग मायने निकाल रहे हैं।
शिवराज और विजयवर्गीय की हालिया नजदीकियों की चर्चा
इस पूरे घटनाक्रम के बीच पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रदेश में बढ़ती सक्रियता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ उनकी हालिया मुलाकातों की चर्चा भी एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। दोनों वरिष्ठ नेताओं की एक साथ मौजूदगी और होर्डिंग्स में उनकी प्रमुखता को लेकर राजनीतिक विश्लेषक कई तरह के समीकरण जोड़ रहे हैं।
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मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए शिवराज सिंह और साधना सिंह
इस आयोजन का मुख्य आकर्षण पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह रहीं, जो किरार समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। दोनों ही इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। दोपहर 1 बजे होटल मैरियट के समीप आयोजित इस समारोह में शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मंच से समाज के लोगों को संबोधित किया और इस सफल आयोजन के लिए सभी समाजजनों को हार्दिक बधाई दी।
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होर्डिंग्स से मुख्यमंत्री का चेहरा गायब होने पर उठे सवाल
किरार समाज के इस कार्यक्रम के प्रचार के लिए शहर के प्रमुख स्थानों पर लगाए गए होर्डिंग्स में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के फोटो लगे हुए हैं। इनके साथ ही स्थानीय विधायक रमेश मेंदोला और भाजपा के अन्य कई स्थानीय नेताओं को भी पोस्टरों में जगह दी गई है। हालांकि, इन सभी पोस्टरों में मुख्यमंत्री मोहन यादव का फोटो न होना लोगों का ध्यान खींच रहा है। राजनीतिक जानकार और स्थानीय नागरिक इस बात को लेकर अलग-अलग मायने निकाल रहे हैं।
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शिवराज और विजयवर्गीय की हालिया नजदीकियों की चर्चा
इस पूरे घटनाक्रम के बीच पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रदेश में बढ़ती सक्रियता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ उनकी हालिया मुलाकातों की चर्चा भी एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। दोनों वरिष्ठ नेताओं की एक साथ मौजूदगी और होर्डिंग्स में उनकी प्रमुखता को लेकर राजनीतिक विश्लेषक कई तरह के समीकरण जोड़ रहे हैं।
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मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए शिवराज सिंह और साधना सिंह
इस आयोजन का मुख्य आकर्षण पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह रहीं, जो किरार समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। दोनों ही इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। दोपहर 1 बजे होटल मैरियट के समीप आयोजित इस समारोह में शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मंच से समाज के लोगों को संबोधित किया और इस सफल आयोजन के लिए सभी समाजजनों को हार्दिक बधाई दी।