इंदौरः शिवराज और कैलाश विजयवर्गीय के होर्डिंग लगे, सीएम मोहन यादव की तस्वीर गायब

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

किरार समाज के इस कार्यक्रम के प्रचार के लिए शहर के प्रमुख स्थानों पर लगाए गए होर्डिंग्स में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के फोटो लगे हुए हैं। इनके साथ ही स्थानीय विधायक रमेश मेंदोला और भाजपा के अन्य कई स्थानीय नेताओं को भी पोस्टरों में जगह दी गई है। हालांकि, इन सभी पोस्टरों में मुख्यमंत्री मोहन यादव का फोटो न होना लोगों का ध्यान खींच रहा है। राजनीतिक जानकार और स्थानीय नागरिक इस बात को लेकर अलग-अलग मायने निकाल रहे हैं।इस पूरे घटनाक्रम के बीच पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रदेश में बढ़ती सक्रियता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ उनकी हालिया मुलाकातों की चर्चा भी एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। दोनों वरिष्ठ नेताओं की एक साथ मौजूदगी और होर्डिंग्स में उनकी प्रमुखता को लेकर राजनीतिक विश्लेषक कई तरह के समीकरण जोड़ रहे हैं।इस आयोजन का मुख्य आकर्षण पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह रहीं, जो किरार समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। दोनों ही इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। दोपहर 1 बजे होटल मैरियट के समीप आयोजित इस समारोह में शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मंच से समाज के लोगों को संबोधित किया और इस सफल आयोजन के लिए सभी समाजजनों को हार्दिक बधाई दी।