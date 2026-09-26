नर्मदापुरम: पिपरिया में युवक की कथित पिटाई का वीडियो वायरल, थाना प्रभारी को किया निलंबित

पिपरिया में युवक की कथित पिटाई का वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला गरमा गया है। वायरल वीडियो में कुछ लोग एक युवक को घेरकर उसके साथ मारपीट करते और थप्पड़ मारते दिखाई दे रहे हैं। युवक के पास मिली शराब की बोतलों को लेकर उससे पूछताछ किए जाने का दृश्य भी वीडियो में नजर आ रहा है।







वीडियो में युवक सफाई देता हुआ दिखाई दे रहा है कि वह शराब बेचने के लिए नहीं, बल्कि पीने के लिए लेकर जा रहा था। वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ा और पुलिस ने युवक की शिकायत पर कार्रवाई शुरू की। मामला 23 सितंबर की शाम पिपरिया के तरौन रोड स्थित महेश दुधानी के वेयरहाउस के पास का बताया जा रहा है। रामनगर कॉलोनी निवासी बृजेश कहार के मुताबिक, वह शोभापुर कलारी से शराब की बोतलें लेकर अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान सफेद रंग की बोलेरो में सवार चार लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया।



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बृजेश का आरोप है कि बोलेरो सवार लोगों ने उसके बैग की तलाशी ली और इसके बाद उसे कथित तौर पर जबरन गाड़ी में बैठा लिया। युवक के साथ मारपीट किए जाने का आरोप है। इसी दौरान बनाए गए वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। मामले को लेकर नर्मदापुरम के एडिशनल एसपी अभिषेक राजन ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वायरल वीडियो सामने आने के बाद स्टेशन रोड थाना पुलिस ने बृजेश की शिकायत पर चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पूरे मामले की जांच एसडीओपी को सौंपी गई है।



पुलिस के अनुसार, युवक के पास सात बोतल शराब मिली थीं। मामले में शराब ठेकेदार के कर्मचारियों पर युवक के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस वायरल वीडियो और शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर घटनाक्रम की जांच कर रही है। इधर, मामले में स्टेशन रोड पिपरिया थाना प्रभारी मदन पवार को पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया है। थाना प्रभारी के निलंबन के बाद यह मामला और चर्चा में आ गया है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच आगे बढ़ा दी है।