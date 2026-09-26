छतरपुर में हादसा: बोलेरो-ट्रक की भिड़ंत में पांच लोगों की मौत, एक घायल; फंसे लोगों को निकालने करना पड़ी मशक्कत

छतरपुर जिले के मातगुवां थाना क्षेत्र के चौका गांव के पास शनिवार को बोलेरो और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है। जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।

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