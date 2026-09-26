एमपी: एआई के दौर में जिंदा है 209 साल पुरानी परंपरा, इस गांव में सजती है मिट्टी की मूर्तियों की जीवंत झांकियां

आज की हाई-टेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की इस अंधी दौड़ में जहां दुनिया पलभर में बदल रही है, वहीं मध्य प्रदेश के सागर जिले की रहली तहसील के एक छोटे से गांव काछी पिपरिया में समय जैसे ठहर सा गया है। यहां पिछले 209 वर्षों से एक ऐसा परिवार रहता है, जो अपनी माटी की खुशबू और पुरखों की विरासत को पीढ़ी-दर-पीढ़ी संजोए हुए है। आधुनिकता के इस दौर में भी यहां लगने वाला 'पुतरियो का मेला' अपनी प्राचीन गरिमा के साथ आज भी पूरी शान से जीवंत है।

विज्ञापन