नर्मदापुरम: हार्ट अटैक से मौत या पुलिस प्रताड़ना? नर्मदापुरम में दबिश के दौरान भाग रहे युवक की मौत, मचा बवाल

नर्मदापुरम के बालागंज क्षेत्र में जुआ फड़ पर पुलिस की छापेमार कार्रवाई के बाद जमकर हंगामा हो गया। पुलिस की दबिश के दौरान मची अफरा-तफरी के बीच भागते समय नासिर नामक युवक गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक नासिर की मौत हार्ट अटैक से हुई है। बताया जा रहा है कि वह पहले से ही हृदय रोग से पीड़ित था। हालांकि घटना के बाद परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए।नासिर की मौत की खबर फैलते ही मामला गरमा गया। मृतक के परिजन और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग शव लेकर कोतवाली थाने पहुंच गए। देखते ही देखते थाने के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए थाने का घेराव कर दिया। अचानक बढ़े विरोध के चलते इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया और पुलिस अधिकारियों को स्थिति संभालने के लिए प्रदर्शनकारियों से बातचीत करनी पड़ी।मृतक के भाई और परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस की दबिश के दौरान नासिर के साथ मारपीट की गई। परिजनों का कहना है कि पुलिस कार्रवाई के दौरान हुई घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और नासिर की मौत के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों का खुलासा किया जाना चाहिए। उन्होंने छापेमारी में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई। परिजन अपनी शिकायत पर उचित कानूनी कार्रवाई और जिम्मेदारी तय किए जाने की मांग पर अड़े रहे।प्राप्त जानकारी के अनुसार नासिर के खिलाफ कुल 18 आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। इनमें 11 मामले जुए से संबंधित होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि इन मामलों की जानकारी घटना के दौरान उसकी मौत को लेकर उठे सवालों और परिजनों की शिकायत से अलग है।नासिर की मौत के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों का विरोध देर रात तक जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। हालात को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाइश दी। अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद देर रात प्रदर्शन समाप्त हुआ।