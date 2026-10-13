सिंगरौली: हरिहर तालाब में लापता युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, बैरिकेडिंग की कमी पर उठे गंभीर सवाल

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तालाब में शव मिलने की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई और वह तालाब तक कैसे पहुंचा, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। घटना को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा।घटना के बाद जामा मस्जिद के सदर शहनवाज खान ने हरिहर तालाब की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शहर के बीच स्थित इस तालाब में छठ पर्व समेत विभिन्न धार्मिक और सार्वजनिक आयोजनों के दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इसके बावजूद पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और मजबूत बैरिकेडिंग जैसे जरूरी इंतजामों की कमी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि तालाब के विकास और व्यवस्थाओं पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाने के बावजूद यदि लोगों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं, तो इस पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। नगर निगम को तालाब के आसपास पर्याप्त रोशनी, मजबूत बैरिकेडिंग और सुरक्षा के अन्य जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने चाहिए।शहनवाज खान ने कहा कि तालाब में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए संबंधित विभाग को ठोस कदम उठाने चाहिए। अब सवाल यह है कि हरिहर तालाब की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रही चिंताओं पर नगर निगम कब तक ठोस कदम उठाता है।