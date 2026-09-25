मंडला: 15 लाख के बिल के भुगतान के बदले चार लाख रिश्वत का आरोप, सीएमओ दो लाख लेते गिरफ्तार

मंडला नगर पालिका में शुक्रवार को जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीएमओ गजानन नाफड़े को दो लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। कार्रवाई नगर पालिका कार्यालय में की गई।



जानकारी के मुताबिक, जबलपुर के ठेकेदार ज्ञानचंद बेन को नगर पालिका की ओर से पहले करीब 40 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका था। वहीं, करीब 15 लाख रुपये का एक और बिल भुगतान के लिए लंबित था। आरोप है कि इसी 15 लाख रुपये के बिल का भुगतान कराने के एवज में CMO ने ठेकेदार से 4 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। ठेकेदार ने मामले की शिकायत लोकायुक्त से की।



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पहली किस्त के रूप में देने थे 2 लाख रुपये

शिकायत के बाद लोकायुक्त टीम ने कार्रवाई की योजना बनाई। बताया गया कि 4 लाख रुपये की रिश्वत में से पहली किस्त के तौर पर 2 लाख देना तय हुआ था। शुक्रवार को ठेकेदार तय रकम लेकर नगर पालिका कार्यालय पहुंचा। ठेकेदार ने जैसे ही सीएमओ गजानन नाफड़े को दो लाख रुपये दिए, लोकायुक्त की टीम ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया। कार्रवाई के बाद टीम सीएमओ को नगर पालिका कार्यालय से सर्किट हाउस लेकर पहुंची।



सर्किट हाउस में दस्तावेजों की जांच

फिलहाल लोकायुक्त टीम सर्किट हाउस में पंचनामा समेत आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। टीम मामले से जुड़े दस्तावेज और अन्य साक्ष्य भी जुटा रही है। मामले में लोकायुक्त की विस्तृत कार्रवाई के बाद आगे की जानकारी सामने आएगी।