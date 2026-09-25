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इंदौर अनंत चतुर्दशी झांकियां: झिलमिल झांकियों का कारवां थोड़ी में होगा शुरू, सड़कों पर अभी से नजर आने लगी भीड़

Fri, 25 Sep 2026 06:34 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: दिनेश शर्मा Updated Fri, 25 Sep 2026 06:34 PM IST
खास बातें

नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। इंदौर में अनंत चतुर्दशी का जुलूस पूरे देश में प्रसिद्ध है। रात भर सड़कों पर झांकियों की भव्य परंपरा जीवंत होगी। लाखों लोग इसे देखने जुटेंगे। श्रमिक क्षेत्र और शहर के मध्य हिस्से से अखाड़ों के साथ 22 झांकियां निकलेंगी, जो राजवाड़ा और गोराकुंड का चक्कर लगाकर वापस मिल परिसरों की ओर लौटेंगी। यहां आपको झांकियों से जुड़ा हर छोटा-बड़ा अपडेट मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ- 

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Indore Anant Chaturdashi 2026 Jhanki Live Grand Procession
इंंदौर में निकलेगा झांकियों का कारवां - फोटो : अमर उजाला

लाइव अपडेट

07:09 PM, 25-Sep-2026

पोलोग्राउंड पर लंबा जाम

पोलोग्राउंड पर लंबा जाम - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर
पोलोग्राउंड पर लंबा जाम
झांकियों के आने के चलते पोलोग्राउंड क्षेत्र में लंबा जाम लग रहा है। ट्रैफिक पुलिस जाम खुलवाने का प्रयास कर रही है। शाम के 7 बजे बड़ी संख्या में लोग दफ्तरों और दुकानों से घरों की ओर जाते हैं। शाम 7 बजे से 9 बजे तक ट्रैफिक जाम की संभावना सबसे अधिक बनी रहती है। झांकियों के कारण पुलिस ने कई मार्गों के ट्रैफिक को भी डायवर्ट किया है। कुछ रास्तों पर अधिक वाहन आने के कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। 

 
06:33 PM, 25-Sep-2026

वाहनों का प्रवेश बंद

झांकी रूट पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। - फोटो : अमर उजाला
झांकी मार्ग पर वाहनों के लिए प्रवेश बंद कर दिया गया है। शनिवार सुबह सात बजे तक मार्गों पर वाहनों की नो एंट्री रहेगी। पूरे झांकी मार्ग पर दो हजार से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। पुलिस जवानों ने मिल परिसरों में भी मैदान संभाल लिया है, ताकि वे समय पर झांकी संचालकों पर झांकियां निकालने के लिए दबाव बना सकें।
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06:30 PM, 25-Sep-2026

खजराना गणेश की झांकी का पूजन

कलेक्टर शिवम वर्मा ने खजराना गणेश की झांकी का पूजन किया। - फोटो : अमर उजाला

कलेक्टर शिवम वर्मा ने खजराना गणेश की झांकी का पूजन किया। पहले क्रम पर यही झांकी रहेगी। इसके पीछे मिल, नगर निगम, विकास प्राधिकरण व अन्य संस्थाओं की झांकियां रहेंगी। ज्यादातर झांकियां डीआरपी लाइन में आकर कतार में खड़ी हो चुकी हैं। झांकी रूट पर बैरिकेड लगाकर ट्रैफिक रोक दिया गया है। राजवाड़ा, जवाहर मार्ग, कृष्णपुरा, एमजी रोड, स्वदेशी मिल, मालवा मिल की तरफ से वाहन आ-जा नहीं सकेंगे। पुलिस झांकियों में शामिल वाहनों को चलाने वाले चालकों की भी जांच कर रही है कि वे शराब पीकर वाहन तो नहीं चला रहे हैं। 

06:07 PM, 25-Sep-2026

इंदौर अनंत चतुर्दशी झांकियां: झिलमिल झांकियों का कारवां थोड़ी में होगा शुरू, सड़कों पर अभी से नजर आने लगी भीड़

इंदौर की सड़कों पर आज रात झांकियों की भव्य परंपरा जीवंत होगी। श्रमिक क्षेत्र और शहर के मध्य हिस्से से अखाड़ों के साथ 22 झांकियां निकलेंगी, जो राजवाड़ा और गोराकुंड का चक्कर लगाकर वापस मिल परिसरों की ओर लौटेंगी। थोड़ी देर में झांकियों का कारवां निकलना शुरू होगा। अभी से लोग इंदौर की सड़कों पर नजर आने लगे हैं। बच्चे-महिलाएं भी बढ़-चढ़कर इसमें शामिल होते हैं। 

103 साल पहले इंदौर में मिल श्रमिकों ने झांकियां निकालने की परंपरा शुरू की थी, जो अब उत्सव का रूप ले चुकी है। अब से कुछ ही देर में इस उत्सव में लोग जुटने लगेंगे। सूरज ढलते ही झांकियां सड़कों पर होंगी और उन्हें निहारने के लिए लाखों लोग घरों से निकलेंगे। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। श्रमिक क्षेत्र की तरफ जाने वाले रास्तों का ट्रैफिक दूसरे मार्गों पर डायवर्ट कर दिया गया है।

बता दें कि हुकुमचंद मिल गणेश उत्सव का यह 103वां वर्ष है। मिल चालू थी, तब सभी श्रमिक, कर्मचारी और अधिकारी अपना एक दिन का वेतन देते थे और गणेश महोत्सव पर्व मनाते थे। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इंदौर की सभी कपड़ा मिलें बंद हो गईं, लेकिन परंपरा नहीं टूटी। जनसहयोग से धार्मिक झांकियों का निर्माण श्रमिक करते हैं। नगर निगम, इंदौर विकास प्राधिकरण और खजराना मंदिर के अलावा अन्य संस्थाओं की झांकियां भी इसमें हिस्सेदारी करती हैं। रात से सुबह तक दस घंटे झांकियां सड़कों पर रहेंगी। लगभग पूरी रात इंदौर की सड़कों पर हजारों-लाखों लोग इन झांकियों का कारवां निहारने जुटेंगे। चल समारोह के बाद तीन दिन तक झांकियां मिल परिसरों में खड़ी रहेंगी और लोग इन्हें देखने आएंगे।
 

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