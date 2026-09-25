सिंहस्थ: जहां जन्मे CM मोहन, वो घर टूटेगा! 60 साल पुराने पैतृक मकान पर लाल निशान, बहन-दोस्त के घर भी जद में

धार्मिक नगरी उज्जैन में वर्ष 2028 में आयोजित होने जा रहे भव्य सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियां और शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम तेजी से जारी है। इसी कड़ी में पुराने शहर के यातायात को सुगम बनाने के लिए खजूर वाली मस्जिद से लेकर गणेश चौक तक 730 मीटर लंबे मार्ग को 15 मीटर चौड़ा करने की योजना पर नगर निगम ने अमल शुरू कर दिया है।

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