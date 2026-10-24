एमपी: मैहर में सनातन संवाद से लौट रहे बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरा गंभीर

मैहर KJS परिसर में आयोजित सनातन संवाद कार्यक्रम में कथा सुनकर घर लौट रहे दो बाइक सवार सड़क हादसे का शिकार हो गए। रामवन पथ गमन मार्ग पर गहरवारा के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना शुक्रवार शाम करीब 7 बजे की बताई जा रही है।जानकारी के अनुसार, KJS परिसर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का एक दिवसीय सनातन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में शामिल होने और कथा सुनने के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे सतना जिले के उचेहरा क्षेत्र अंतर्गत रामपुरवा निवासी रमाकांत मिश्रा, पिता जीवनलाल मिश्रा, उम्र 35 वर्ष और राजू विश्वकर्मा, पिता वृंदावन विश्वकर्मा, उम्र 52 वर्ष, बाइक क्रमांक MP 19 MT 3219 से कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। कथा समाप्त होने के बाद दोनों बाइक से अपने घर लौट रहे थे।बताया जा रहा है कि रामवन पथ गमन सड़क पर गहरवारा के पास पहुंचते ही उनकी बाइक को एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर गिरकर अचेत अवस्था में पड़े रहे घटनास्थल से गुजर रहे राहगीरों ने दोनों को घायल अवस्था में देखकर डायल 112 और एंबुलेंस को सूचना दी। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से दोनों घायलों को सिविल अस्पताल मैहर पहुंचाया गया।सिविल अस्पताल मैहर पहुंचने पर चिकित्सकों ने राजू विश्वकर्मा को मृत घोषित कर दिया। वहीं, रमाकांत मिश्रा की गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए जबलपुर रेफर कर दिया गया हादसे में जान गंवाने वाले राजू विश्वकर्मा के शव को अस्पताल के मर्चुरी केंद्र में रखवाया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन भी सिविल अस्पताल पहुंच गए।धार्मिक कार्यक्रम से घर लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ हुए इस हादसे से परिजनों और परिचितों में शोक का माहौल है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत और दूसरे के गंभीर रूप से घायल होने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दुर्घटना में शामिल अज्ञात वाहन की पहचान और हादसे के संबंध में पुलिस की कार्रवाई की जानकारी सामने आने का इंतजार है।