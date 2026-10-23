मध्य प्रदेश: खरगोन की बलवाड़ी मंडी में लाल मिर्च की नीलामी शुरू, मुहूर्त में 1800 रुपये किलो तक पहुंचा भाव

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मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में लाल मिर्च के कारोबार की शुरुआत हो गई है। बलवाड़ी मंडी में शुक्रवार को विधिवत पूजन के बाद नीलामी शुरू हुई। पहले ही दिन मुहूर्त के दौरान लाल मिर्च का भाव 1800 रुपये प्रति किलो तक पहुंचा। हालांकि, नियमित नीलामी में मिर्च की गुणवत्ता के अनुसार 120 से 180 रुपये प्रति किलो तक भाव मिले। पहले दिन मंडी में करीब 900 बोरियों की आवक दर्ज की गई।



मुहूर्त में किसान हिरालाल की उपज 1800 रुपये किलो में खरीदी

कृषि उपज मंडी समिति खरगोन के अतिरिक्त प्रांगण बलवाड़ी में शुक्रवार को लाल मिर्च की नीलामी का शुभारंभ हुआ। विधिवत पूजन के बाद नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई। मुहूर्त की नीलामी में किसान फूड इंडस्ट्रीज ने किसान हिरालाल बलवाड़ी की उपज खरीदी। इस दौरान लाल मिर्च का भाव 1800 रुपये प्रति किलो तक पहुंचा। मुहूर्त के भाव को लेकर किसानों और व्यापारियों में उत्साह रहा। इसके बाद शुरू हुई नियमित नीलामी में अलग-अलग गुणवत्ता की मिर्च 120 से 180 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिकी।



पूजन के साथ शुरू हुआ नए सीजन का कारोबार

नीलामी के शुभारंभ अवसर पर विधायक प्रतिनिधि पंडित राजेंद्र परसाई ने विधिवत पूजन किया। कार्यक्रम में एसडीएम सत्येंद्र बेरवा, मंडी सचिव शर्मिला निनामा सहित व्यापारी और किसान मौजूद रहे। किसानों की उपज की बिक्री के साथ बलवाड़ी मंडी में इस सीजन के लाल मिर्च कारोबार की शुरुआत हुई। पहले दिन करीब 900 बोरियों की आवक ने मंडी में गतिविधियों को गति दी।



सप्ताह में दो दिन होगी लाल मिर्च की नीलामी

मंडी समिति के अनुसार, बलवाड़ी प्रांगण में लाल मिर्च की नीलामी सप्ताह में दो दिन मंगलवार और शुक्रवार को होगी। इन निर्धारित दिनों में किसान अपनी उपज लेकर मंडी पहुंच सकेंगे। मंडी प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे नीलामी के दिन का ध्यान रखते हुए ही लाल मिर्च लेकर आएं, ताकि उपज की बिक्री में किसी तरह की परेशानी न हो।



स्थानीय किसानों को मिलेगा उपज बेचने का अवसर

बलवाड़ी में लाल मिर्च की नीलामी शुरू होने से क्षेत्र के मिर्च उत्पादक किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए स्थानीय स्तर पर सुविधा मिलेगी। किसानों को निर्धारित दिनों में मंडी पहुंचकर नीलामी में भाग लेने का अवसर मिलेगा। आने वाले दिनों में मंडी में मिर्च की आवक और उसकी गुणवत्ता के आधार पर भाव की स्थिति स्पष्ट होगी।



बेड़िया है मध्य प्रदेश की प्रमुख मिर्च मंडियों में शामिल

उल्लेखनीय है कि खरगोन जिले की बेड़िया मंडी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मिर्च मंडी के रूप में जानी जाती है। जिले में लाल मिर्च का कारोबार कृषि अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मिर्च को ‘एक जिला, एक उत्पाद’ योजना में भी शामिल किया गया है। ऐसे में बलवाड़ी मंडी में नीलामी शुरू होने से क्षेत्र के मिर्च उत्पादक किसानों और कारोबारियों को स्थानीय स्तर पर व्यापार का अवसर मिलेगा।

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