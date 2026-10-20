अपराध: खरगोन जिला जेल से फरार 10 हजार रुपये का इनामी कैदी गिरफ्तार, जंगलों में घेराबंदी कर धर दबोचा

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खरगोन जिला जेल से शुक्रवार को बाथरूम की दीवार फांदकर फरार हुए कैदी अरुण गणेश धुर्वे को पुलिस ने चार दिन बाद मंगलवार को भसनेर के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। वह पुलिस से बचने के लिए तोरणमाल बांध के पास घने जंगलों में लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था।