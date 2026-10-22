खरगोन में दर्दनाक हादसा: खेलते-खेलते नाले में गिरीं दो मासूम बच्चियां, एक की मौत; दूसरी की हालत नाजुक

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के कसरावद क्षेत्र के बड़गांव वोटा में बुधवार को दर्दनाक हादसा हो गया। घर के पास खेल रही दो मासूम बच्चियां अचानक नाले में गिर गईं। पानी में डूबने से एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल बच्ची को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल खरगोन रेफर किया गया है। हादसे के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई और दोनों परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

खेलते-खेलते नाले के पास पहुंचीं बच्चियां, अचानक पानी में गिरीं

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बड़गांव वोटा में बुधवार को दोनों बच्चियां अपने घर के पास खेल रही थीं। खेलते-खेलते वे पास स्थित नाले तक पहुंच गईं। इसी दौरान पैर फिसलने या नाले की गहराई का अंदाजा नहीं होने के कारण दोनों बच्चियां अचानक पानी में जा गिरीं। पानी में गिरने के बाद दोनों डूबने लगीं। उनकी चीख-पुकार सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे।

ग्रामीणों ने नाले से निकाला, एक बच्ची की हो चुकी थी मौत

हादसे की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों बच्चियों को नाले से बाहर निकाला। हालांकि, तब तक एक बच्ची की डूबने से मौत हो चुकी थी। वहीं, दूसरी बच्ची की हालत गंभीर थी। घटना की सूचना मिलने पर परिजन भी मौके पर पहुंचे और घायल बच्ची को तत्काल कसरावद के शासकीय अस्पताल ले जाया गया।

गंभीर हालत में जिला अस्पताल खरगोन रेफर

कसरावद के शासकीय अस्पताल में डॉक्टरों ने घायल बच्ची का प्राथमिक उपचार किया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल खरगोन रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। परिजन अस्पताल में मौजूद हैं और उसके जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद कर रहे हैं।

बच्ची की मौत से गांव में पसरा मातम

इस दर्दनाक हादसे की खबर फैलते ही पूरे गांव में शोक का माहौल छा गया। जिस घर के आसपास कुछ देर पहले तक बच्चियों की खेलकूद की आवाजें गूंज रही थीं, वहां अब चीख-पुकार और मातम पसरा है। बच्ची की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, ग्रामीण भी इस घटना से स्तब्ध हैं।

पुलिस ने किया घटनास्थल का निरीक्षण, मर्ग कायम

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद मर्ग कायम किया है। मृत बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है।