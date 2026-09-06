अनूपपुर: सिगरेट पीने से टोका तो पेट्रोल पंप कर्मचारी पर आग बबूला हुआ युवक, सिर पर डंडे बरसाए; देखें वीडियो

अनूपपुर जिले के कोतमा-केशवाही मार्ग स्थित भैयाजी किसान पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने से रोकना कर्मचारी को भारी पड़ गया। शनिवार-रविवार की दरमियानी रात ट्रक से डीजल भरवाने पहुंचे तीन युवकों ने पहले कर्मचारी से विवाद कर उसे जान से मारने की धमकी दी और वहां से चले गए। कुछ देर बाद दो युवक बाइक से वापस लौटे और कर्मचारी पर डंडे से हमला कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक और एक अपचारी किशोर को अभिरक्षा में लिया है, जबकि तीसरा आरोपी फरार है।घटना 5-6 सितंबर की रात करीब 2 बजे की है। एक आयसर मिनी ट्रक पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने पहुंचा था। ट्रक में चालक सहित तीन लोग सवार थे। इसी दौरान एक युवक पेट्रोल पंप परिसर में सिगरेट पीने लगा। सुरक्षा कारणों से पंप कर्मचारी राहुल शर्मा (निवासी पुरानी बस्ती, कोतमा) ने उसे सिगरेट पीने से मना किया। इस बात से नाराज तीनों युवकों ने राहुल के साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी देते हुए ट्रक लेकर वहां से चले गए। कर्मचारियों ने मामला खत्म समझा, लेकिन कुछ ही देर बाद दो युवक बाइक से पेट्रोल पंप पर वापस पहुंच गए। उन्होंने बाइक में पेट्रोल भरवाने के बहाने कर्मचारी को बुलाया। राहुल जैसे ही ऑफिस से निकलकर पंप के पास पहुंचा, पीछे बैठे युवक ने लकड़ी के डंडे से उस पर हमला कर दिया।अचानक हुए हमले से बचने के लिए राहुल भागा, लेकिन कुछ दूरी पर गिर गया। इसके बाद आरोपी ने जमीन पर गिरे कर्मचारी के साथ भी डंडे से मारपीट की। घटना के बाद राहुल ने डायल-112 को सूचना दी। गश्त पर मौजूद डायल-112 और कोतमा पुलिस की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर भाग रहे दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 296(बी), 115(2), 351(2) एवं 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी रघुवर यादव (22), निवासी हरदी, थाना सोहागपुर, जिला शहडोल और उसके साथ मौजूद एक अपचारी किशोर को अभिरक्षा में लिया है। तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। कार्रवाई में सहायक उपनिरीक्षक कमलेश सिंह, प्रधान आरक्षक रामखेलावन यादव, आरक्षक अभय त्रिपाठी, आरक्षक स्वदेश और प्रधान आरक्षक नत्थूलाल की भूमिका रही।