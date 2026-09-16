अनूपपुर: सड़क सुधार की मांग लेकर सड़क पर उतरे जिला पंचायत सदस्य, अनिश्चितकालीन धरना आरंभ; SDM को सौंपा ज्ञापन

अनूपपुर जिले के बिजुरी थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-43 पर बेलिया छोट से छतई तक जर्जर सड़क के सुधार की मांग को लेकर बुधवार को जिला पंचायत सदस्य रामजी मिश्रा रिंकू सहित ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने भारी वाहनों की आवाजाही रोकते हुए सड़क किनारे अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया।

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