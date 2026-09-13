अनूपपुर में रफ्तार का कहर: बाइक सवार चार युवकों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, दो की मौत; दो घायल

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जानकारी के अनुसार, 36 वर्षीय रवि कुशवाहा निवासी बरगवां, 20 वर्षीय निखिल केवट, 36 वर्षीय बद्री केवट तथा 20 वर्षीय राज बैगा निवासी झगरहा रात करीब 10 बजे बाइक से घर लौट रहे थे। भोलगढ़ के पास पीछे से आए अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और चारों सड़क पर दूर जा गिरे।हादसे के कुछ समय बाद राज बैगा को होश आया। उसने आसपास देखा तो तीनों साथी घायल अवस्था में पड़े थे। इसी दौरान रवि कुशवाहा भी घायल हालत में उठा और डायल-112 को सूचना दी। पुलिस वाहन से सभी घायलों को जिला अस्पताल अनूपपुर पहुंचाया गया। अस्पताल में उपचार के दौरान निखिल केवट ने शनिवार रात 12 बजे दम तोड़ दिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल बद्री केवट की रविवार सुबह 5 बजे मौत हो गई। रवि कुशवाहा के परिजन रात में ही उसे बेहतर उपचार के लिए निजी अस्पताल ले गए, जबकि राज बैगा का जिला अस्पताल में इलाज जारी है।ये भी पढ़ें-परिजनों के अनुसार, बद्री केवट विवाहित था और उसके दो बच्चे हैं। वहीं, निखिल अविवाहित था तथा तीन भाइयों में सबसे बड़ा होने के साथ परिवार के भरण-पोषण का प्रमुख सहारा था। पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है।